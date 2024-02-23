За які порушення ПДР можна отримати серйозні штрафи — Finance.ua

За які порушення ПДР можна отримати серйозні штрафи Сьогодні 19:45 — Технології&Авто

За які порушення ПДР можна отримати серйозні штрафи

У січні 2024 року в Україні оновили тестові запитання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. Про це повідомлялось на сайті Головного сервісного центру МВС. При цьому з 4 травня 2024 року транспортні засоби, на яких проводиться практичне навчання та складання іспитів, будуть позначатись літерою «Н», а не «У».

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Нагадаємо, що порушення ПДР може призвести до серйозних наслідків, і в Україні за деякі порушення передбачена найжорсткіша відповідальність.

Про це пише SUVNews

Порушення ПДР, за які можна отримати серйозні штрафи або навіть позбавлення водійських прав:

Перевищення швидкості: Це одне з найпоширеніших порушень, за яке передбачені значні штрафи. Особливо важким вважається перевищення швидкості у населених пунктах або на дорогах із підвищеною небезпекою.

П’яне водіння: Це серйозне порушення, за яке передбачені великі штрафи, а також можливість позбавлення водійських прав на тривалий термін. Це правило спрямоване на запобігання серйозним дорожньо-транспортним пригодам, які можуть мати фатальні наслідки.

Ігнорування знаків світлофора та пішоходних переходів: Це може призвести до серйозних наслідків для пішоходів та інших водіїв. Тому за такі порушення передбачені значні штрафи та можливість позбавлення водійських прав.

Водіння без водійського посвідчення або дозволу на керування транспортним засобом: Це серйозне порушення, яке може мати важкі правові наслідки. Без відповідних документів водій не має права керувати транспортним засобом, і за таке порушення передбачені значні штрафи та можливість позбавлення водійських прав.

Навмисне створення небезпеки на дорозі: Це порушення охоплює широкий спектр дій, від небезпечного обгону до відмови надати допомогу учасникам дорожнього руху у випадку аварії.

До речі, Європарламент схвалив рішення про позбавлення водійських прав за серйозні порушення на всій території ЄС. Так, Євросоюз запроваджує нові правила, за якими рішення про позбавлення водійських прав почне діяти на всій території ЄС.

Усі такі рішення надалі повинні будуть передаватися в державу-член ЄС, яка видала водійське посвідчення, що відповідатиме за виконання цих правил.

За оцінкою Європарламенту, водійських прав слід позбавляти за такі серйозні порушення: керування авто у нетверезому стані, спричинення аварії зі смертельними наслідками та керування без прав. Водійські права пропонується вилучати за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год на шосе або на 30 км/год у населеному пункті.

Довідка Finance.ua:

Чи можна не платити штрафи за порушення ПДР:

Сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху потрібно протягом 15 календарних днів з дня винесення постанови.

Якщо водій оскаржує постанову, то оплачувати штраф не потрібно до розв’язання питання в суді.

У разі ж несплати штрафу у передбачений строк, постанова передається на примусове стягнення до відділу виконавчої служби. У порядку примусового виконання постанови з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та витрати на виконавче провадження.

За несплату 340 грн штрафу, під час чергової зупинки автомобіля поліцією, машину затримають і доставлять на штрафмайданчик. Витрати на евакуатор і зберігання автівки на штрафмайданчику — з кишені водія, відшкодування таких витрат не передбачено.

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