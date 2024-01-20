В Україні оновили питання до іспиту для отримання посвідчення водія — Finance.ua

В Україні оновили питання до іспиту для отримання посвідчення водія Сьогодні 20:07 — Особисті фінанси

В Україні оновили питання до іспиту для отримання посвідчення водія

В Україні оновили тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту.

Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру МВС.

«Оновлено тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. Ці зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС відповідно до Правил дорожнього руху», — сказано в повідомленні.

До прикладу, зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях та інші зміни, які були враховані до тестових питань.

Де можна дізнатись нові тестові питання

Нові тестові питання та варіанти відповідей можливо переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС, щоби краще підготуватись до теоретичного іспиту.

Як проходить теоретичний іспит

Теоретичний іспит зі знань Правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС містить 20 запитань.

Кандидат має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше — іспит не складено.

Питання розподіляються за таким принципом:

10 — про правила дорожнього руху;

4 — з основ безпеки руху;

4 — про будову та експлуатацію транспортного засобу відповідної категорії;

2 — про надання першої домедичної допомоги.

Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 днів.

Довідка Finance.ua:

майбутні кермувальники мають вибір: пройти теоретичну частину навчання в автошколі, або опанувати її самостійно. Для цього можна скористатись онлайн-тренажером із ПДР. Він відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті;

з 4 травня 2024 року транспортні засоби, на яких проводиться практичне навчання та складання іспитів, будуть позначатись літерою «Н», а не «У».

Всі водії завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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