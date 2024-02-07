Європарламент схвалив рішення про позбавлення водійських прав за серйозні порушення на всій території ЄС — Finance.ua

Європарламент схвалив рішення про позбавлення водійських прав за серйозні порушення на всій території ЄС Сьогодні 11:15 — Світ

Європарламент схвалив рішення про позбавлення водійських прав за серйозні порушення на всій території ЄС

Європейський парламент схвалив позицію щодо проєкту євродирективи, згідно з якою покарання за серйозні порушення правил дорожнього руху, зокрема за істотне перевищення швидкості або керування авто у нетверезому стані, будуть дійсними на всій території ЄС.

Про це повідомила пресслужба установи.

Нові правила на всій території ЄС

Євросоюз запроваджує нові правила, за якими рішення про позбавлення водійських прав почне діяти на всій території ЄС. Усі такі рішення надалі повинні будуть передаватися в державу-член ЄС, яка видала водійське посвідчення, що відповідатиме за виконання цих правил.

Читайте також В Україні планують заборонити затримувати авто за неправильну парковку

Наразі багато серйозних порушень правил дорожнього руху, скоєних на території ЄС, залишаються безкарними, оскільки рішення про позбавлення права на керування транспортним засобом діє тільки в країні, яка призначила покарання. Держава-член ЄС, в якій було видано водійське посвідчення, зазвичай не позбавляє водія прав на підставі покарання, накладеного за кордоном.

За які порушення пропонують позбавляти прав

За оцінкою Європарламенту, водійських прав слід позбавляти за такі серйозні порушення: керування авто у нетверезому стані, спричинення аварії зі смертельними наслідками та керування без прав. Водійські права пропонується вилучати за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год на шосе або на 30 км/год у населеному пункті.

Читайте також Доставка водійського посвідчення: відповіді на поширені запитання про заміну документа в Дії

У Європарламенті вважають, що держави-члени повинні будуть інформувати інші країни про рішення щодо позбавлення порушника водійських прав протягом десяти робочих днів. Потім протягом 15 робочих днів має бути ухвалено рішення, чи має покарання застосовуватися на всій території ЄС. Остаточне рішення має бути повідомлено порушнику протягом семи робочих днів.

Коли почнуть діяти нові правила

Узгодження позиції з Радою ЄС, яка складається з представників держав-членів Євросоюзу, почнеться після того, як держави-члени вироблять свої позиції щодо проєкту цієї євродирективи. Робота з узгодження нових правил продовжиться після виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року.

Читайте також За які порушення можна позбутися водійського посвідчення в Польщі

Крім проєкту директиви про серйозні порушення правил дорожнього руху, за які передбачено позбавлення права на керування транспортними засобами, розробляється другий правовий акт, що стосується обміну інформацією щодо менш серйозних порушень ПДР, включно з, зокрема, передаванням інформації про штрафи за порушення в інші держави-члени.

Європейська комісія представила обидві ініціативи спільно. Переговори Європарламенту з Радою ЄС щодо нових правил стосовно дрібних порушень ПДР перебувають на завершальній стадії, і Європарламент розраховує, що вони набудуть чинності найближчої весни.

Щоб почувати себе безпечно за кермом не тільки в Україні, а й за кордоном, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб'єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.