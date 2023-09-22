За які порушення можна позбутися водійського посвідчення в Польщі — Finance.ua

За які порушення можна позбутися водійського посвідчення в Польщі Вчора 21:33 — Особисті фінанси

За які порушення можна позбутися водійського посвідчення в Польщі

У Польщі діють правила, що дозволяють позбавляти прав водія на 3 місяці. Однак вони працюють лише в дуже специфічних випадках. Насправді є три сценарії. Сьогодні докладно розповімо про кожен з них.

Для керування транспортним засобом певної категорії необхідно пройти курс навчання, скласти державний іспит та отримати права водія. Без цього шляху, а особливо кінцевого елемента, легально сісти за кермо автомобіля в Польщі не можна. Якщо водій вчинить інакше, йому може загрожувати штраф від 1500 злотих. У разі судового розгляду максимальний штраф може сягати 30 000 злотих. Тому не дивно, що одним із найсерйозніших покарань для водіїв є позбавлення прав водія.

Позбавлення прав водія в Польщі

Заборона зазвичай має тимчасовий характер. Чи завжди це має бути результатом рішення суду? Ні. Правилами передбачено низку випадків, коли водій позбавляється прав водія на підставі рішення старости. Підставою для цього стане інформація, надіслана підрозділом поліції. Законна основа для цього — art. 102 ust. 1 Закону про водіїв транспортних засобів.

Позбавлення прав водія за перевищення швидкості

Перший випадок, коли водій втратить права водія на 3 місяці, — це перевищення швидкісного режиму. Староста заблокує документ у базі даних CEPiK у ситуації, коли водій перевищив швидкість більш ніж на 50 км/год у населеному пункті. Таку можливість передбачено art. 102 ust. 1 pkt 4 Закону про водіїв транспортних засобів.

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Занадто швидка їзда у місті зі швидкістю понад 50 км/год, як і раніше, є правопорушенням. Це означає, що крім втрати прав водія водієві загрожує ще й штраф. Це буде:

1500 злотих за перевищення швидкості на 51−60 км/год. До штрафу буде додано 13 штрафних балів;

2000 злотих за перевищення швидкості на 61−70 км/год. До штрафу буде додано 14 штрафних балів.



2500 злотих при перевищенні швидкості не менше ніж на 71 км/год. До штрафу буде додано 15 штрафних балів.



Якщо водія зупинили за занадто швидку їзду містом і його вже позбавили прав водія на 3 місяці, водій порушує заборону і знову сідає за кермо, його покарання можуть продовжити. У такому разі водій отримає штраф, при цьому треба враховувати, що староста продовжить термін позбавлення прав водія до 6 місяців. Підстави таких дій передбачені art. 102 ust. 1d Закону про водіїв транспортних засобів.

Ще один такий вчинок призведе до заборони водіння. Термін її дії визначить суд.

Позбавлення прав водія за перевезення занадто великої кількості пасажирів

Водій також може втратити права водія на 3 місяці за перевезення занадто великої кількості пасажирів у транспортному засобі. Однак тут вирішальне значення мають два положення:

аrt. 102 ust. 1 pkt 5 Закону про водіїв транспортних засобів, де зазначено, що «старота виносить адміністративне рішення про зупинення дії посвідчення водія, якщо водій автотранспортного засобу здійснює перевезення осіб у кількості, що перевищує кількість місць, зазначених у реєстраційному посвідченні або що випливають із призначення транспортного засобу, не підлягає перевезенню людей».

аrt. 102 ust. 1a Закону про водіїв транспортних засобів, в якому зазначено, що вищезазначене положення має застосовуватися при перевезенні більше трьох осіб у легковому автомобілі, вантажному автомобілі або причепі, запряженому сільськогосподарським трактором або тихохідним транспортним засобом, понад межу, зазначену в реєстраційному посвідченні.



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Варто пам’ятати, що вказана вище санкція не єдина. Водію все ще загрожує штраф. За кожного зайвого пасажира він отримає штраф у розмірі 300 злотих. Розмір штрафу не може перевищувати 3000 злотих. Крім того, він також отримає від 6 до 15 штрафних балів. Кількість балів також залежить від кількості зайвих пасажирів.

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