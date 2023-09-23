Як зросте мінімалка у Польщі наступного року: новий розмір зарплат — Finance.ua
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Як зросте мінімалка у Польщі наступного року: новий розмір зарплат

Особисті фінанси
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Як зросте мінімалка у Польщі наступного року: новий розмір зарплат
Як зросте мінімалка у Польщі наступного року: новий розмір зарплат
У Польщі підвищать розмір мінімальної зарплати у 2024 році. Нові ставки польський уряд затвердив на засіданні 14 вересня.
Яка буде мінімальна оплата праці для українських працівників, повідомляє yavp.pl.
Польща надала прихисток 1,5 млн українців. Роботу в сусідній країні знайшли понад 80% українців. Багато хто виконує роботу, яка нижче за їхню кваліфікацію, отже заробляють небагато. Ті, хто отримує навіть мінімальну оплату, матимуть більші доходи в 2024 році, бо підвищення ставок стосується їх нарівні з поляками.
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Розмір мінімальної зарплати у Польщі зростає сьомий рік поспіль. Збільшення ставки відбувається двічі на рік — із 1 січня та з 1 липня.
У 2024 році мінімальна зарплата у Польщі для тих, хто працює за умовами трудового договору, складе:
  • із 1 січня 2024 року — 4 242 злотих (36 353 грн) брутто (до відрахувань);
  • із 1 липня 2024 року — 4 300 злотих (36 850 грн) брутто.
Для людей, які працюють із погодинної оплатою праці, мінімальна погодинна ставка з початку наступного року складатиме 27,7 злотих (237 грн) брутто, а з 1 липня 2024 року — 28,1 злотих (240 грн) брутто.
Втім, після всі відрахувань, працівники отримуватимуть «на руки» менші суми. Наприклад, зарплата нетто з 1 січня 2024 року складе близько 3 222 злотих (27 611 грн); із 1 липня — близько 3 261 злотих (27 945 грн).
За попередніми оцінками, підвищення мінімальної заробітної плати в Польщі, поширюватиметься на 3,6 млн працівників.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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