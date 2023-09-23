Як зросте мінімалка у Польщі наступного року: новий розмір зарплат — Finance.ua

Як зросте мінімалка у Польщі наступного року: новий розмір зарплат Вчора 11:05 — Особисті фінанси

Як зросте мінімалка у Польщі наступного року: новий розмір зарплат

У Польщі підвищать розмір мінімальної зарплати у 2024 році. Нові ставки польський уряд затвердив на засіданні 14 вересня.

Яка буде мінімальна оплата праці для українських працівників, повідомляє yavp.pl

Польща надала прихисток 1,5 млн українців. Роботу в сусідній країні знайшли понад 80% українців. Багато хто виконує роботу, яка нижче за їхню кваліфікацію, отже заробляють небагато. Ті, хто отримує навіть мінімальну оплату, матимуть більші доходи в 2024 році, бо підвищення ставок стосується їх нарівні з поляками.

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Розмір мінімальної зарплати у Польщі зростає сьомий рік поспіль. Збільшення ставки відбувається двічі на рік — із 1 січня та з 1 липня.

У 2024 році мінімальна зарплата у Польщі для тих, хто працює за умовами трудового договору, складе:

із 1 січня 2024 року — 4 242 злотих (36 353 грн) брутто (до відрахувань);

із 1 липня 2024 року — 4 300 злотих (36 850 грн) брутто.

Для людей, які працюють із погодинної оплатою праці, мінімальна погодинна ставка з початку наступного року складатиме 27,7 злотих (237 грн) брутто, а з 1 липня 2024 року — 28,1 злотих (240 грн) брутто.

Втім, після всі відрахувань, працівники отримуватимуть «на руки» менші суми. Наприклад, зарплата нетто з 1 січня 2024 року складе близько 3 222 злотих (27 611 грн); із 1 липня — близько 3 261 злотих (27 945 грн).

За попередніми оцінками, підвищення мінімальної заробітної плати в Польщі, поширюватиметься на 3,6 млн працівників.

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