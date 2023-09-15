Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження)

Особисті фінанси
103
Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження)
Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження)
Частина українських біженців мігрувала до Німеччини з Польщі. Як вони там влаштувалися та що їх на це спонукало — про це йшлося на презентації дослідження «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців».
В цьому дослідженні брали участь 400 осіб, які спочатку були у Польщі, а потім переїхали в Німеччину.
Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження)
Люди, які на початку війни виїхали з України до Польщі, якийсь час там провели, розглядаючи можливості, куди податися далі. Це типово для мігрантів.
Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження)
Біженці приїхали з різних регіонів України, мають різний рівень освіти та доходів. Щодо відсотка людей що залишився в Польщі, серед них менше людей з вищою освітою.
Також серед біженців в Польщі 91% це жінки, 66% приїхали з дітьми.
Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження)

Що найбільше спонукало до переїзду в Німеччину

  • В Німеччині були друзі, знайомі, або родина.
  • Більші соціальні виплати для біженців, ніж в Польщі.
Біженці вважають, що в Німеччині краще медичне обслуговування, а також вказують на наміри переїхати туди ще до початку повномасштабного вторгнення.

Інтеграція в Німеччині

Щодо інтеграції в цій країні, найбільше людей вказали, що отримали її на курсах з вивчення мови.
31% цих біженців вже працюють в Німеччині. Причини, того, що поки що не працевлаштувались - якраз недостатнє знання німецької мови.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.