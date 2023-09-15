Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження) — Finance.ua

Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження) Сьогодні 07:03 — Особисті фінанси

Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження)

Частина українських біженців мігрувала до Німеччини з Польщі. Як вони там влаштувалися та що їх на це спонукало — про це йшлося на презентації дослідження «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців».

В цьому дослідженні брали участь 400 осіб, які спочатку були у Польщі, а потім переїхали в Німеччину.

Люди, які на початку війни виїхали з України до Польщі, якийсь час там провели, розглядаючи можливості, куди податися далі. Це типово для мігрантів.

Біженці приїхали з різних регіонів України, мають різний рівень освіти та доходів. Щодо відсотка людей що залишився в Польщі, серед них менше людей з вищою освітою.

Також серед біженців в Польщі 91% це жінки, 66% приїхали з дітьми.

Що найбільше спонукало до переїзду в Німеччину

В Німеччині були друзі, знайомі, або родина.

Більші соціальні виплати для біженців, ніж в Польщі.

Біженці вважають, що в Німеччині краще медичне обслуговування, а також вказують на наміри переїхати туди ще до початку повномасштабного вторгнення.

Інтеграція в Німеччині

Щодо інтеграції в цій країні, найбільше людей вказали, що отримали її на курсах з вивчення мови.

31% цих біженців вже працюють в Німеччині. Причини, того, що поки що не працевлаштувались - якраз недостатнє знання німецької мови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.