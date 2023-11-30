Доставка водійського посвідчення: відповіді на поширені запитання про заміну документа в Дії — Finance.ua

Доставка водійського посвідчення: відповіді на поширені запитання про заміну документа в Дії Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Доставка водійського посвідчення: відповіді на поширені запитання про заміну документа в Дії

В Дії відповіли на популярні запитання щодо теми заміни посвідчення водія та його доставки.

Так, після подачі заяви про заміну документа в системі деякий час все ще буде відображатися старе посвідчення. Якщо причиною заміни вказано втрату, то стара версія документа зникне одразу після подання заяви.

Якщо документ було отримано через сервіс доставки, тоді посвідчення з’явиться в застосунку після того, як сервісний центр відмітить у реєстрі статус «Видано».

Читайте також Як отримати посвідчення водія із самопідготовкою: алгоритм дій

Замінити водійське посвідчення за кордоном також можна. Для цього можна надіслати заявку через додаток державних послуг, щоб отримати цифровий аналог документа.

Якщо хочете мати на руках фізичний варіант, тоді доведеться звернутися в державне підприємство «Документ» або замовити через кабінет водія його доставку в одну з таких країн:

Польща;

Німеччина;

Чехія;

Італія.

Довідка Finance.ua:

у застосунку «Дія» відтепер можна отримати англомовну версію закордонного паспорта, техпаспорта та посвідчення водія;

електронний сервіс в Україні стає все більш популярним. Найбільшим попитом серед кермувальників користується послуга онлайн обміну посвідчення водія. За перші 10 місяців 2022 року було видано 502 527 посвідчень водія у зв’язку з обміном, чи втратою або викраденням, а за аналогічний період 2023 року — на 163 тисячі більше;



у Дії можна замовити обмін чи відновлення посвідчення водія з доставкою на відділення Укрпошти або кур'єром додому.



Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

Мета За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.