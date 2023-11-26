В Україні зріс попит на обмін посвідчення водія онлайн — Finance.ua

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В Україні зріс попит на обмін посвідчення водія онлайн

Особисті фінанси
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В Україні зріс попит на обмін посвідчення водія онлайн
В Україні зріс попит на обмін посвідчення водія онлайн
Електронний сервіс в Україні стає все більш популярним. Найбільшим попитом серед кермувальників користується послуга онлайн обміну посвідчення водія.
Про це повідомляє Урядовий портал.
За перші 10 місяців 2022 року було видано 502 527 посвідчень водія у зв’язку з обміном, чи втратою або викраденням, а за аналогічний період 2023 року — на 163 тисячі більше. З травня цього року обмін посвідчення водія став доступний у застосунку «Дія».
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Спочатку громадяни мали можливість забирати готовий документ у сервісному центрі МВС, а з 15 листопада в «Дії» запустили можливість замовляти посвідчення у будь-яке зручне відділення Укрпошти чи кур'єром на території України.
Аби онлайн замовити посвідчення водія, необхідно зайти в Електронний кабінет водія, або в застосунок «Дія» через телефон і виконати такі дії:
  • вказати причину обміну;
  • обрати спосіб отримання: в сервісному центрі МВС, або у відділенні Укрпошти чи кур'єром;
  • оплатити послугу.
Далі заявка автоматично потрапляє до сервісного центру МВС, яку адміністратор обробляє впродовж 3 днів. Після цього посвідчення водія виготовляється та зберігається в сервісному центрі МВС. А якщо була замовлена доставка, направляється Укрпоштою на вказану адресу.
Також Головний сервісний центр МВС покращує можливість отримання послуг для українців, які перебувають за кордоном.
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Минулого місяця в Електронному кабінеті водія було запущено міжнародну доставку посвідчення водія в Польщу. На цю послугу очікували багато наших співгромадян і нею скористались 1100 осіб. А з 20 листопада розширено перелік країн для міжнародного відправлення. Громадяни, які перебувають у Чехії, Німеччині та Італії, мають можливість онлайн замовити обмін документа у зв’язку з втратою, пошкодженням чи зміною персональних даних, або коли закінчився термін дії.
Всі водії транспортних засобів завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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