«Дія» додала англомовну версію деяких документів — Finance.ua

«Дія» додала англомовну версію деяких документів
У застосунку «Дія» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів.
Про це повідомила пресслужба сервісу.
Українці можуть отримати англомовну версію таких документів:
- закордонний паспорт;
- техпаспорт;
- посвідчення водія.
Для цього треба оновити застосунок, обрати документ, який треба перекласти, а потім натиснути на три крапки у правому нижньому кутку документа й обрати «Перекласти англійською».
Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.
Нагадаємо, українці не можуть перетинати державний кордон за допомогою паспорта в застосунку «Дія». Однак деякі документи все ж таки можуть стати в нагоді. При перетині кордону громадяни України мають обов’язково мати при собі фізичний паспорт.
У «Дії» нагадали, які державні установи вже приймають документи з фірмового додатка або визнають електронний підпис, за допомогою якого можна авторизуватися в особистому кабінеті.
У застосунку «Дія» запустили бета-тестування оплати штрафу за адміністративне правопорушення. Нова послуга в «Дії» дасть змогу сплатити штраф без купи паперів, походів до суду та банку. Для цього потрібно лише кілька кліків у додатку.
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