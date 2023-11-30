«Дія» додала англомовну версію деяких документів — Finance.ua

«Дія» додала англомовну версію деяких документів Вчора 09:30 — Особисті фінанси

«Дія» додала англомовну версію деяких документів

У застосунку «Дія» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів.

Про це повідомила пресслужба сервісу.

Українці можуть отримати англомовну версію таких документів:

закордонний паспорт;

техпаспорт;

посвідчення водія.

Для цього треба оновити застосунок, обрати документ, який треба перекласти, а потім натиснути на три крапки у правому нижньому кутку документа й обрати «Перекласти англійською».

Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.

Нагадаємо, українці не можуть перетинати державний кордон за допомогою паспорта в застосунку «Дія». Однак деякі документи все ж таки можуть стати в нагоді. При перетині кордону громадяни України мають обов’язково мати при собі фізичний паспорт.

У «Дії» нагадали , які державні установи вже приймають документи з фірмового додатка або визнають електронний підпис, за допомогою якого можна авторизуватися в особистому кабінеті.

У застосунку «Дія» запустили бета-тестування оплати штрафу за адміністративне правопорушення. Нова послуга в «Дії» дасть змогу сплатити штраф без купи паперів, походів до суду та банку. Для цього потрібно лише кілька кліків у додатку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.