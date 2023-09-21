У «Дії» тестують нову послугу: що про це відомо та як доєднатися — Finance.ua

У «Дії» тестують нову послугу: що про це відомо та як доєднатися Вчора 15:45

У застосунку «Дія» запустили бета-тестування оплати штрафу за адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

За його словами, люди часто здійснюють адмінпорушення, адже не знають закони та правила. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці.

Нова послуга в «Дії» дасть змогу сплатити штраф без купи паперів, походів до суду та банку. Для цього потрібно лише кілька кліків у додатку.

Наразі Мінцифрі слід переконатися, що послуга працює максимально зручно та коректно. Для цього й проводять бета-тестування.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням , якщо людина досягла 16 років, має верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків у «Дії» та судову справу зі штрафом за адмінпорушення.

Довідка Finance.ua:

Нещодавно «Дія» запустила нову послугу — у застосунку можна надсилати копію студентського за кілька кліків.

До того ж, через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.