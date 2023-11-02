Виїзд за кордон. Чому «Дія» не підходить і які цифрові документи все ж стануть в нагоді — Finance.ua
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Виїзд за кордон. Чому «Дія» не підходить і які цифрові документи все ж стануть в нагоді

Особисті фінанси
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Виїзд за кордон. Чому «Дія» не підходить і які цифрові документи все ж стануть в нагоді
Виїзд за кордон. Чому «Дія» не підходить і які цифрові документи все ж стануть в нагоді
Українці не можуть перетинати державний кордон за допомогою паспорта в застосунку «Дія». Однак деякі документи все ж таки можуть стати в нагоді.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
«Згідно із законом, внутрішній і закордонний е-паспорти не використовуються у разі перетинання державного кордону України. Прикордонники не здійснюють пропуск громадян за е-паспортом, а виключно за необхідності для додаткової ідентифікації», — пояснив представник ДПСУ.
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Як наголосив Демченко, при перетині кордону громадяни України мають обов’язково мати при собі фізичний паспорт.
Однак, за словами речника ДПСУ, деякі цифрові документи в «Дії» все ж можуть стати в нагоді при перетині державного кордону. Але, якщо в прикордонників виникнуть сумніви щодо документів, їх можуть перевірити додатково.
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«Прикордонники можуть прийняти документи в „Дії“, які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, які є в „Дії“ і необхідні для підтвердження умов, за якими можна перетнути кордон. Однак, якщо у інспекторів ДПСУ виникнуть застереження щодо використання застосунку, буде проведена додаткова перевірка», — додав Демченко.
Нагадаємо, раніше начальник відділу організації̈ прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив, що українцям під час в'їзду або виїзду з країни процедуру спрощувала можливість пред’явлення е-документів у додатку «Дія», але Державна прикордонна служба більше їх не прийматиме. Причиною стало те, що співробітники ДПСУ дедалі частіше виявляли факти підробки програмного забезпечення застосунку «Дія» та фальшиві документи в ньому.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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