Документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України — Finance.ua

Документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України
Українцям під час в'їзду або виїзду з країни процедуру спрощувала можливість пред’явлення е-документів у додатку «Дія», але Державна прикордонна служба більше їх не прийматиме.
Подробиці розповів начальник відділу організації̈ прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
За його словами, причиною стало те, що співробітники ДПСУ дедалі частіше виявляли факти підробки програмного забезпечення застосунку «Дія» та фальшиві документи в ньому.
«Так, при намаганні перетнути кордон чоловік стверджував, що є багатодітним батьком, надавши три свідоцтва про народження у додатку „Дія“. Однак під час перевірки з’ясувалося, що людина намагалася ошукати співробітників ДПСУ, демонструючи фальшиві документи в підробленому додатку», — зазначив Матвійчук.
Тому Держприкордонслужба запровадила обмеження на використання додатку під час перетину кордону. В той самий час Матвійчук підкреслив, що повна відмова від роботи із застосунком не передбачається.
Співробітникам ДПСУ дозволено приймати електронні документи, що підтверджують інвалідність. Також українці можуть пред’явити е-документ, що підтверджує статус пенсіонера, зокрема електронне пенсійне посвідчення.
Матвійчук зазначив, що паспорт у додатку «Дія» призначений виключно для ідентифікації особи та не полегшує перетин кордону.
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