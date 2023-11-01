Документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України — Finance.ua

Документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Документи з «Дії» перестали приймати на пропускних пунктах України

Українцям під час в'їзду або виїзду з країни процедуру спрощувала можливість пред’явлення е-документів у додатку «Дія», але Державна прикордонна служба більше їх не прийматиме.

Подробиці розповів начальник відділу організації̈ прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, причиною стало те, що співробітники ДПСУ дедалі частіше виявляли факти підробки програмного забезпечення застосунку «Дія» та фальшиві документи в ньому.

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«Так, при намаганні перетнути кордон чоловік стверджував, що є багатодітним батьком, надавши три свідоцтва про народження у додатку „Дія“. Однак під час перевірки з’ясувалося, що людина намагалася ошукати співробітників ДПСУ, демонструючи фальшиві документи в підробленому додатку», — зазначив Матвійчук.

Тому Держприкордонслужба запровадила обмеження на використання додатку під час перетину кордону. В той самий час Матвійчук підкреслив, що повна відмова від роботи із застосунком не передбачається.

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Співробітникам ДПСУ дозволено приймати електронні документи, що підтверджують інвалідність. Також українці можуть пред’явити е-документ, що підтверджує статус пенсіонера, зокрема електронне пенсійне посвідчення.

Матвійчук зазначив, що паспорт у додатку «Дія» призначений виключно для ідентифікації особи та не полегшує перетин кордону.

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