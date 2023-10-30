Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року — Finance.ua

Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року

Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.

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«Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС», — йдеться в повідомленні.

Польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи «Шлях».

Додається, що раніше перевізники в Польщі обмежували, а тепер планують перекрити усі наявні в'їзди з України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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