Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року — Finance.ua

Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року
Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.
Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.
«Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС», — йдеться в повідомленні.
Польські перевізники вимагають:
- повернути українським перевізникам дозволи;
- посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
- неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
- окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
- окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
- отримати доступ до системи «Шлях».
Додається, що раніше перевізники в Польщі обмежували, а тепер планують перекрити усі наявні в'їзди з України.
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