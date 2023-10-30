Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року — Finance.ua
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Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року

Казна та Політика
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Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року
Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року
Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.
Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.
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«Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС», — йдеться в повідомленні.
Польські перевізники вимагають:
  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи «Шлях».
Додається, що раніше перевізники в Польщі обмежували, а тепер планують перекрити усі наявні в'їзди з України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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