Україна скоротила кількість піших переходів на кордоні з Польщею до одного — Finance.ua
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Україна скоротила кількість піших переходів на кордоні з Польщею до одного

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Кількість піших переходів на кордоні з Польщею скоротилася до одного проти восьми, що діяли в перші місяці повномасштабного вторгнення рф.
Про це повідомив заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Ігор Матвійчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«На польському кордоні у нас функціонує єдиний піший перехід „Шегині-Медика“. Він пропускає людей в обидва боки», — сказав Матвійчук.
При цьому, за його словами, на сьогодні цим переходом користується навіть менша кількість людей, ніж до повномасштабної війни.
«Дуже мало використовується. Але в будь-який момент, будь-який пункт пропуску на західному кордоні ми можемо відкрити для пішого перетину, якщо, не дай Бог, виникне потреба», — запевнив він.
Рішення про припинення пішого пропуску на кожному пункті, за словами Матвійчука, ухвалювалося індивідуально, відповідно до ситуації.
При цьому кожен пункт пропуску працював до останньої людини, яка йде в евакуацію. І щойно потік людей припинився, вид сполучення було закрито.
Він уточнив, що рішення про закриття пішохідного пропуску через пункт на кордоні може ухвалюватися на рівні керівника прикордонного підрозділу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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