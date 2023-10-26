Україна скоротила кількість піших переходів на кордоні з Польщею до одного — Finance.ua

Україна скоротила кількість піших переходів на кордоні з Польщею до одного Вчора 07:54

Кількість піших переходів на кордоні з Польщею скоротилася до одного проти восьми, що діяли в перші місяці повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомив заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Ігор Матвійчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«На польському кордоні у нас функціонує єдиний піший перехід „Шегині-Медика“. Він пропускає людей в обидва боки», — сказав Матвійчук.

При цьому, за його словами, на сьогодні цим переходом користується навіть менша кількість людей, ніж до повномасштабної війни.

«Дуже мало використовується. Але в будь-який момент, будь-який пункт пропуску на західному кордоні ми можемо відкрити для пішого перетину, якщо, не дай Бог, виникне потреба», — запевнив він.

Рішення про припинення пішого пропуску на кожному пункті, за словами Матвійчука, ухвалювалося індивідуально, відповідно до ситуації.

При цьому кожен пункт пропуску працював до останньої людини, яка йде в евакуацію. І щойно потік людей припинився, вид сполучення було закрито.

Він уточнив, що рішення про закриття пішохідного пропуску через пункт на кордоні може ухвалюватися на рівні керівника прикордонного підрозділу.

Економічна Правда За матеріалами:

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