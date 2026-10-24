Компанії знову активніше найматимуть молодих спеціалістів попри розвиток ШІ

Починаючи з пандемії ковіду, а згодом із впровадженням штучного інтелекту, найм молодих спеціалістів зменшився аж на 12%. Проте, як свідчить нове опитування рекрутингової компанії AMS, в найближчі роки ситуація покращиться.

Bloomberg пише , що AMS провела опитування серед 500 керівників відділів підбору персоналу з 13 країн. Результати показали, що в наступні кілька років 81% з них планують активізувати найм працівників початкового рівня.

Чому компаніям знову потрібні молоді фахівці

Причини активізації найму молодих працівників називають різні — від потреби у підготовці майбутніх керівників до залучення людей, які добре розбираються у штучному інтелекті.

«Одне залишається очевидним: організації все ще розглядають молодших спеціалістів як критично важливу частину своєї робочої сили у 2030 році», — йдеться у звіті AMS.

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Ознаки того, що ситуація покращиться, є вже зараз. Керівники IBM, Accenture, HSBC та Cognizant цього року заявляли, що вже наймають більше молодих спеціалістів, ніж у 2025 році.

Низка інших роботодавців також робить схожі кроки, переосмислюючи роль початкових позицій у робочих місцях, де активно впроваджують штучний інтелект.

Як штучний інтелект змінює старт кар’єри

Генеральна директорка Accenture Джулі Світ у березні говорила, що збільшила найм працівників початкового рівня по всьому світу через їхні навички роботи зі штучним інтелектом.

Нікла ЛаМоро, директорка з персоналу IBM, у лютому також заявляла про наміри потроїти кількість молодих працівників, проте зазначила, що їхні обов’язки виглядатимуть «зовсім інакше».

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«Посади початкового рівня, які були два-три роки тому, більшість із них може виконувати штучний інтелект», — сказала вона на саміті Charter’s Leading With AI.

Попри позитивну тенденцію для молодих спеціалістів, Сьюзан Мейджор, глобальна керуюча директорка AMS, каже, що конкуренція за посади початкових рівнів залишається дуже високою.