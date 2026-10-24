Компанії знову активніше найматимуть молодих спеціалістів попри розвиток ШІ

Починаючи з пандемії ковіду, а згодом із впровадженням штучного інтелекту, найм молодих спеціалістів зменшився аж на 12%. Проте, як свідчить нове опитування рекрутингової компанії AMS, в найближчі роки ситуація покращиться.
Bloomberg пише, що AMS провела опитування серед 500 керівників відділів підбору персоналу з 13 країн. Результати показали, що в наступні кілька років 81% з них планують активізувати найм працівників початкового рівня.
Чому компаніям знову потрібні молоді фахівці
Причини активізації найму молодих працівників називають різні — від потреби у підготовці майбутніх керівників до залучення людей, які добре розбираються у штучному інтелекті.
«Одне залишається очевидним: організації все ще розглядають молодших спеціалістів як критично важливу частину своєї робочої сили у 2030 році», — йдеться у звіті AMS.
Ознаки того, що ситуація покращиться, є вже зараз. Керівники IBM, Accenture, HSBC та Cognizant цього року заявляли, що вже наймають більше молодих спеціалістів, ніж у 2025 році.
Низка інших роботодавців також робить схожі кроки, переосмислюючи роль початкових позицій у робочих місцях, де активно впроваджують штучний інтелект.
Як штучний інтелект змінює старт кар’єри
Генеральна директорка Accenture Джулі Світ у березні говорила, що збільшила найм працівників початкового рівня по всьому світу через їхні навички роботи зі штучним інтелектом.
Нікла ЛаМоро, директорка з персоналу IBM, у лютому також заявляла про наміри потроїти кількість молодих працівників, проте зазначила, що їхні обов’язки виглядатимуть «зовсім інакше».
«Посади початкового рівня, які були два-три роки тому, більшість із них може виконувати штучний інтелект», — сказала вона на саміті Charter’s Leading With AI.
Попри позитивну тенденцію для молодих спеціалістів, Сьюзан Мейджор, глобальна керуюча директорка AMS, каже, що конкуренція за посади початкових рівнів залишається дуже високою.
Вона навела приклад одного з клієнтів AMS, який опублікував оголошення про вакансію в галузі наук про життя, на яку до кінця дня відгукнулося вже 300 людей.