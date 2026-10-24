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Кількість українців, які оголошують себе банкрутами, зросла на 37% за рік

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Дві третини банкрутів віком від 25 до 45 років
Дві третини банкрутів віком від 25 до 45 років, Фото: magnific
За 9 місяців 2026 року понад 1,2 тисячі українців подали заяви про банкрутство. Це на 37% більше, ніж за відповідний період торік. Кількість людей у таких справах зростає четвертий рік поспіль. Найбільше справ зафіксовано в судах Києва, Київщини та Львівщини.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».
За даними дослідження, 1 293 справи про банкрутство українців зафіксовано цьогоріч. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період торік.
Кількість українців, які вирішують оголосити себе банкрутами, зростає 4 рік поспіль після спаду у перший рік повномасштабної війни.
ВІдкриття справ щодо банкрутства українців
ВІдкриття справ щодо банкрутства українців, Інфографіка: Опендатабот
Так, цьогоріч таких людей вже на 40% більше, ніж за весь 2024 рік. Ба більше, це майже стільки ж, як за весь 2025 рік — тоді у справах про банкрутство фігурували 1 348 людей.
Загалом 5 014 українців визнали неплатоспроможними з 2021 року.

Хто найчастіше оголошує себе банкрутом

Жінок-банкрутів цьогоріч більше, ніж чоловіків: 685 проти 608. Відповідно, на жінок припадає 53% усіх випадків. Ще торік ситуація була протилежною: чоловіки становили 51%.
Дві третини українців у справах про банкрутство — люди віком від 25 до 45 років. Загалом таких 876. Ще 304 людини старші за 45 років, а 113 — молодші за 25 років. Наймолодшому банкруту цьогоріч лише 20 років, а найстаршому — 77.
Вік осіб, що подали на банкрутство
Вік осіб, що подали на банкрутство, Інфографіка: Опендатабот

У яких регіонах найбільше справ про банкрутство

Найбільше справ про неплатоспроможність зафіксовано в судах столиці — 228. Далі йдуть Київщина — 130 та Львівщина — 109. Разом на ці 3 регіони припадає понад третина всіх випадків.
Найпомітніше побільшало справ про неплатоспроможність на Кіровоградщині — більш ніж удвічі: з 20 до 43. На Київщині кількість зросла на 86%, а на Тернопільщині — на 64%.
Водночас у деяких регіонах показники зменшилися. Так, на Вінниччині кількість українців у справах про банкрутство скоротилася із 77 до 63, на Одещині — із 68 до 64, а на Миколаївщині — із 16 до 11.
ВІдкриття справ щодо банкрутства українців
ВІдкриття справ щодо банкрутства українців, Інфографіка: Опендатабот
Можливість офіційно визнати себе банкрутом фізичні особи отримали у жовтні 2019 року. Ініціювати власне банкрутство може лише сам боржник, а не його кредитори.
Втім ця процедура не означає автоматичного списання всіх боргів: частину з них доведеться погасити, зокрема, коштом продажу майна, а борги за аліментами взагалі не підлягають списанню.
До того ж банкрутство має наслідки на роки вперед. Протягом 5 років людина повинна повідомляти про свою неплатоспроможність перед оформленням кредитів чи позик, а також не може повторно ініціювати банкрутство, якщо не погасила всі борги.
За матеріалами:
Finance.ua
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