Кількість українців, які оголошують себе банкрутами, зросла на 37% за рік

Дві третини банкрутів віком від 25 до 45 років, Фото: magnific

За 9 місяців 2026 року понад 1,2 тисячі українців подали заяви про банкрутство. Це на 37% більше, ніж за відповідний період торік. Кількість людей у таких справах зростає четвертий рік поспіль. Найбільше справ зафіксовано в судах Києва, Київщини та Львівщини.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

За даними дослідження, 1 293 справи про банкрутство українців зафіксовано цьогоріч. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період торік.

Кількість українців, які вирішують оголосити себе банкрутами, зростає 4 рік поспіль після спаду у перший рік повномасштабної війни.

ВІдкриття справ щодо банкрутства українців, Інфографіка: Опендатабот

Так, цьогоріч таких людей вже на 40% більше, ніж за весь 2024 рік. Ба більше, це майже стільки ж, як за весь 2025 рік — тоді у справах про банкрутство фігурували 1 348 людей.

Загалом 5 014 українців визнали неплатоспроможними з 2021 року.

Хто найчастіше оголошує себе банкрутом

Жінок-банкрутів цьогоріч більше, ніж чоловіків: 685 проти 608. Відповідно, на жінок припадає 53% усіх випадків. Ще торік ситуація була протилежною: чоловіки становили 51%.

Дві третини українців у справах про банкрутство — люди віком від 25 до 45 років. Загалом таких 876. Ще 304 людини старші за 45 років, а 113 — молодші за 25 років. Наймолодшому банкруту цьогоріч лише 20 років, а найстаршому — 77.

Вік осіб, що подали на банкрутство, Інфографіка: Опендатабот

У яких регіонах найбільше справ про банкрутство

Найбільше справ про неплатоспроможність зафіксовано в судах столиці — 228. Далі йдуть Київщина — 130 та Львівщина — 109. Разом на ці 3 регіони припадає понад третина всіх випадків.

Найпомітніше побільшало справ про неплатоспроможність на Кіровоградщині — більш ніж удвічі: з 20 до 43. На Київщині кількість зросла на 86%, а на Тернопільщині — на 64%.

Водночас у деяких регіонах показники зменшилися. Так, на Вінниччині кількість українців у справах про банкрутство скоротилася із 77 до 63, на Одещині — із 68 до 64, а на Миколаївщині — із 16 до 11.

ВІдкриття справ щодо банкрутства українців, Інфографіка: Опендатабот

Можливість офіційно визнати себе банкрутом фізичні особи отримали у жовтні 2019 року. Ініціювати власне банкрутство може лише сам боржник, а не його кредитори.

Втім ця процедура не означає автоматичного списання всіх боргів: частину з них доведеться погасити, зокрема, коштом продажу майна, а борги за аліментами взагалі не підлягають списанню.