Коли спливає термін подачі заяви на грошову допомогу «Пакунок школяра»: як отримати 5 тис. гривень

В Україні триває реалізація державної програми «Пакунок школяра» — одноразової грошової допомоги в розмірі 5000 грн для родин, діти яких цьогоріч зараховані на навчання у перший клас.

Про це нагадав ПФУ у Вінницькій області.

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Термін закінчення

Нагадуємо, що із поданням заяви варто поквапитися: прийом документів триває до 1 листопада 2026 року включно.

Як оформити

Оформити допомогу може один із батьків або законний представник дитини. Якщо в родині двоє першокласників, виплату нарахують на кожну дитину окремо.

Подати заяву можна онлайн через «Дію»,

або звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

На що витрачати кошти

Кошти можна використати для безготівкової оплати товарів, необхідних для навчання першокласника. Зокрема, шкільне та канцелярське приладдя, одяг, взуття та інші товари, передбачені програмою.

а також біженці та люди, які потребують додаткового захисту, можуть отримати «Пакунка школяра». Раніше ми писали , як іноземцям отримати цю допомогу. Фахівці зазначають, що іноземці, особи без громадянства,

Допомога призначається, якщо такі люди законно в’їхали в Україну та разом з дитиною на законних підставах тут проживають.