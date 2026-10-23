Коли спливає термін подачі заяви на грошову допомогу «Пакунок школяра»: як отримати 5 тис. гривень

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Вибрати депозит можна тут.
Термін закінчення
Нагадуємо, що із поданням заяви варто поквапитися: прийом документів триває до 1 листопада 2026 року включно.
Як оформити
Оформити допомогу може один із батьків або законний представник дитини. Якщо в родині двоє першокласників, виплату нарахують на кожну дитину окремо.
Подати заяву можна онлайн через «Дію»,
або звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.
Кошти можна використати для безготівкової оплати товарів, необхідних для навчання першокласника. Зокрема, шкільне та канцелярське приладдя, одяг, взуття та інші товари, передбачені програмою.
Раніше ми писали, як іноземцям отримати цю допомогу. Фахівці зазначають, що іноземці, особи без громадянства, а також біженці та люди, які потребують додаткового захисту, можуть отримати «Пакунка школяра».
Допомога призначається, якщо такі люди законно в’їхали в Україну та разом з дитиною на законних підставах тут проживають.
Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.