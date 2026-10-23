Базові знання з управління фінансами за 350 гривень: мінікурс Академії Мінфін

Академія Мінфін усього на три дні відкрила доступ до мінікурсу з фінансової грамотності за зниженою ціною — 350 грн. Чотири уроки допоможуть розібратися з особистими фінансами, навчитися краще контролювати витрати й зрозуміти принципи формування капіталу.

Щоб нарощувати капітал, важливо не лише балансувати дохід і витрати, а й розуміти, як влаштована фінансова система та які можливості вона дає. Ці знання є основою для планування бюджету, накопичення й подальшого інвестування.

Лише три дні — з 23 до 25 жовтня — придбати його можна за ціною 350 грн. Для тих, хто хоче розібратися в цих питаннях, Академія Мінфін відкриває доступ до мінікурсу із фінансової грамотності.

Програма мінікурсу

Мінікурс складається із чотирьох уроків, де разом з лекторкою Аліною Шух ви розглянете такі теми:

Гроші у вашому житті — як пов’язані професійна діяльність, отримання доходу та накопичення капіталу. Корисні фінансові звички — як працює принцип «плати спочатку собі» та які підходи допомагають контролювати бюджет. Фінансово грамотна поведінка — як захищати заощадження, користуватися фінансовими послугами та уникати поширених помилок. Також ви більше дізнаєтесь про кредити, депозити, платіжні системи, страхування. Знайомство з фінансовою системою — як взаємодіють учасники фінансового ринку та які інструменти використовують для збереження й примноження коштів.

Уроки доступні в записі, тож ви самі обираєте час для навчання.

Які знання ви отримаєте

Переглянувши всі чотири уроки, ви:

будете краще розуміти власні фінанси — як працює ваш грошовий потік і які фінансові звички заважають накопичувати капітал;

навчитесь ухвалювати фінансові рішення на основі принципів фінансово грамотної поведінки;

розберетесь у фінансовій системі — зрозумієте роль банків, фінансових ринків, посередників і регуляторів.

Також мінікурс може стати стартом для тих, хто планує надалі поглиблювати знання про фінанси й інвестиції.

Він є стартовим модулем повного курсу Академії Мінфін « Інвестиційний трамплін » — про побудову власної інвестиційної системи з нуля та формування першого інвестиційного портфеля.

Як придбати мінікурс за спеціальною ціною

Спеціальна ціна на мінікурс із фінансової грамотності діятиме всього три дні — з 23 до 25 жовтня включно.