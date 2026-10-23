Базові знання з управління фінансами за 350 гривень: мінікурс Академії Мінфін
Програма мінікурсу
- Гроші у вашому житті — як пов’язані професійна діяльність, отримання доходу та накопичення капіталу.
- Корисні фінансові звички — як працює принцип «плати спочатку собі» та які підходи допомагають контролювати бюджет.
- Фінансово грамотна поведінка — як захищати заощадження, користуватися фінансовими послугами та уникати поширених помилок. Також ви більше дізнаєтесь про кредити, депозити, платіжні системи, страхування.
- Знайомство з фінансовою системою — як взаємодіють учасники фінансового ринку та які інструменти використовують для збереження й примноження коштів.
Які знання ви отримаєте
- будете краще розуміти власні фінанси — як працює ваш грошовий потік і які фінансові звички заважають накопичувати капітал;
- навчитесь ухвалювати фінансові рішення на основі принципів фінансово грамотної поведінки;
- розберетесь у фінансовій системі — зрозумієте роль банків, фінансових ринків, посередників і регуляторів.
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