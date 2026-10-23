Матеріальна допомога держслужбовцям: коли можна отримати дві виплати одночасно

Державні службовці в Україні за певних обставин, окрім посадового окладу, премій та надбавок, можуть отримати дві матеріальні допомоги протягом одного місяця.
Про це розповідає видання Новини. LIVE із посиланням на закон № 889-VIII.
Хто з держслужбовців може отримати дві допомоги
Нарахування двох виплат одночасно передбачається у тому разі, коли державний службовець подав запит на щорічну основну відпустку, що передбачає автоматичне надання грошової допомоги на оздоровлення, а також того ж місяця заявив про потребу у матеріальній допомозі на вирішення соціально-побутових питань.
За таких умов норми законодавства не забороняють призначати держслужбовцям одразу дві допомоги.
Два види виплат можливі, адже надаються на різні цілі та за іншими умовами. Зокрема, грошова допомога у зв’язку з наданням щорічної основної відпустки передбачається ч. 1 ст. 57 закону «Про держслужбу» і є обов’язковою, а соціально-побутова матдопомога призначається на основі окремого звернення посадовця.
Якими можуть бути розміри двох виплат
Розмір «відпускної» допомоги приблизно відповідатиме поточній заробітній платі. Нині вона визначається як сума:
- посадового окладу;
- надбавки за вислугу років;
- надбавки за ранг держслужбовця.
Водночас, згідно з правилами, сума матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань не може перевищувати середньомісячної заробітної плати.
За яких умов надають матеріальну допомогу
Право державних службовців на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань передбачене ч. 2 ст. 54 закону «Про державну службу».
Механізм її надання визначає урядова постанова № 500 «Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань».
Допомога може надаватися раз на рік. Водночас, рішення про можливість нарахування виплати допомоги на вирішення соціально-побутових потреб буде залежати від рішення керівництва та наявності коштів у зарплатному фонді.
Соціально-побутова матдопомога не є гарантованою виплатою на відміну від «відпускної».
Підставою для надання виплати стануть:
- особиста заява працівника;
- відповідний наказ керівника.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади в липні 2026 року становила 68,22 тис. грн. Це на 5,6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сезонне зростання показника пов’язане, зокрема, з періодом відпусток, під час якого працівники отримують грошову допомогу на оздоровлення. Також ми писали, що в центральних органах виконавчої влади в межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад.