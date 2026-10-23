Матеріальна допомога держслужбовцям: коли можна отримати дві виплати одночасно

Допомога може надаватися раз на рік

Державні службовці в Україні за певних обставин, окрім посадового окладу, премій та надбавок, можуть отримати дві матеріальні допомоги протягом одного місяця.

Про це розповідає видання Новини. LIVE із посиланням на закон № 889-VIII.

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Хто з держслужбовців може отримати дві допомоги

Нарахування двох виплат одночасно передбачається у тому разі, коли державний службовець подав запит на щорічну основну відпустку, що передбачає автоматичне надання грошової допомоги на оздоровлення, а також того ж місяця заявив про потребу у матеріальній допомозі на вирішення соціально-побутових питань.

За таких умов норми законодавства не забороняють призначати держслужбовцям одразу дві допомоги.

Два види виплат можливі, адже надаються на різні цілі та за іншими умовами. Зокрема, грошова допомога у зв’язку з наданням щорічної основної відпустки передбачається ч. 1 ст. 57 закону «Про держслужбу» і є обов’язковою, а соціально-побутова матдопомога призначається на основі окремого звернення посадовця.

Якими можуть бути розміри двох виплат

Розмір «відпускної» допомоги приблизно відповідатиме поточній заробітній платі. Нині вона визначається як сума:

посадового окладу;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг держслужбовця.

Водночас, згідно з правилами, сума матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань не може перевищувати середньомісячної заробітної плати.

За яких умов надають матеріальну допомогу

Право державних службовців на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань передбачене ч. 2 ст. 54 закону «Про державну службу».

Механізм її надання визначає урядова постанова № 500 «Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань».

Допомога може надаватися раз на рік. Водночас, рішення про можливість нарахування виплати допомоги на вирішення соціально-побутових потреб буде залежати від рішення керівництва та наявності коштів у зарплатному фонді.

Соціально-побутова матдопомога не є гарантованою виплатою на відміну від «відпускної».

Підставою для надання виплати стануть:

особиста заява працівника;

відповідний наказ керівника.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади в липні 2026 року становила 68,22 тис. грн. Це на 5,6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сезонне зростання показника пов’язане, зокрема, з періодом відпусток, під час якого працівники отримують грошову допомогу на оздоровлення.