Зарплати держслужбовців зросли: скільки платять у центральних органах влади

Середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади в липні 2026 року становила 68,22 тис. грн. Це на 5,6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сезонне зростання показника пов’язане, зокрема, з періодом відпусток, під час якого працівники отримують грошову допомогу на оздоровлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У яких держорганах найвищі зарплати

До п’ятірки центральних державних органів із найвищою середньою зарплатою в липні 2026 року увійшли:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 121,1 тис. грн; Апарат Верховної Ради України — 116 тис. грн; Національне агентство з питань запобігання корупції — 105,2 тис. грн; Міністерство цифрової трансформації України — 95,3 тис. грн; Антимонопольний комітет України — 93 тис. грн.

Середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади в липні 2026 року становила 68,22 тис. грн

У Мінфіні зазначають, що заробітна плата державних службовців включає також одноразові виплати. Зокрема, це компенсації за невикористану відпустку, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, вихідна допомога під час звільнення та інші виплати, передбачені законодавством. Через це середні місячні показники зарплат можуть коливатися.

Заробітна плата державних службовців включає також одноразові виплати

Розмір суддівської винагороди

У липні 2026 року середня нарахована суддівська винагорода у вищих судових органах становила до 743,55 тис. грн. Такий показник наведено для Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищого антикорупційного суду та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У місцевих загальних судах середня нарахована суддівська винагорода становила 120,3 тис. грн.

Скільки людей працює в державних органах

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади в липні 2026 року становила 165,4 тис. осіб. Це на 1,9 тис. осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із них:

108,4 тис. осіб працювали в центральних державних органах разом із територіальними підрозділами;

23 тис. осіб у місцевих державних і військових адміністраціях;

34 тис. осіб в органах судової влади.