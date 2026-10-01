Зарплати держслужбовців зросли: скільки платять у центральних органах влади
Середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади в липні 2026 року становила 68,22 тис. грн. Це на 5,6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сезонне зростання показника пов’язане, зокрема, з періодом відпусток, під час якого працівники отримують грошову допомогу на оздоровлення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У яких держорганах найвищі зарплати
До п’ятірки центральних державних органів із найвищою середньою зарплатою в липні 2026 року увійшли:
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 121,1 тис. грн;
- Апарат Верховної Ради України — 116 тис. грн;
- Національне агентство з питань запобігання корупції — 105,2 тис. грн;
- Міністерство цифрової трансформації України — 95,3 тис. грн;
- Антимонопольний комітет України — 93 тис. грн.
У Мінфіні зазначають, що заробітна плата державних службовців включає також одноразові виплати. Зокрема, це компенсації за невикористану відпустку, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, вихідна допомога під час звільнення та інші виплати, передбачені законодавством. Через це середні місячні показники зарплат можуть коливатися.
Розмір суддівської винагороди
У липні 2026 року середня нарахована суддівська винагорода у вищих судових органах становила до 743,55 тис. грн. Такий показник наведено для Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищого антикорупційного суду та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
У місцевих загальних судах середня нарахована суддівська винагорода становила 120,3 тис. грн.
Скільки людей працює в державних органах
Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади в липні 2026 року становила 165,4 тис. осіб. Це на 1,9 тис. осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із них:
- 108,4 тис. осіб працювали в центральних державних органах разом із територіальними підрозділами;
- 23 тис. осіб у місцевих державних і військових адміністраціях;
- 34 тис. осіб в органах судової влади.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в серпні дефіцит працівників дещо послабився, однак залишається найважливішою проблемою для українського бізнесу. Частка підприємств, які називали брак робочої сили серед основних проблем, знизилася до 66% у липні після 71% у червні. За даними Національного банку, в липні зростання зарплат уповільнилося після різкого підвищення в червні.
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