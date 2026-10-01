Що зміниться для українців з 1 жовтня

Жовтень принесе українцям низку змін, які стосуватимуться виплат, субсидій, тарифів та інших повсякденних питань. Частина нововведень набуде чинності вже з 1 жовтня, інші — протягом місяця. Розповідаємо деталі.

Тариф на електроенергію

Для більшості побутових споживачів у жовтні ціна електроенергії залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив дію фіксованого тарифу до 31 жовтня 2026 року включно. Тобто з 1 жовтня загального подорожчання електроенергії не буде.

Водночас для деяких домогосподарств із 1 жовтня починає діяти сезонна пільга. Йдеться про будинки та квартири із належним чином оформленим електроопаленням:

за споживання до 2000 кВт·год на місяць тариф становитиме 2,64 грн за кВт·год;

якщо спожити понад 2000 кВт·год, надлишок оплачуватиметься за звичайним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

Пільга також поширюється на визначені категорії мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків, де немає або не працюють передбачені правилами системи теплопостачання.

Водночас просто використання переносного обігрівача не дає права на пільговий тариф. Електроопалювальна установка має бути належним чином оформлена та відображена в документах оператора системи розподілу.

Що буде з тарифом після 31 жовтня, залежатиме від наступних рішень уряду.

Ціна на газ

Для побутових клієнтів «Нафтогазу», які користуються тарифним планом «Фіксований», ціна газу в жовтні залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр з ПДВ.

Цей тариф діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року, тому саме з 1 жовтня його підвищення не передбачене.

Окремо сплачується доставка газу. Її вартість залежить від оператора газорозподільної мережі. При цьому восени платіжка може зрости не через зміну ціни кубометра, а через збільшення самого споживання після початку опалювального сезону.

Новий газовий рік

1 жовтня починається новий газовий рік — 2026−2027. Він триватиме до 30 вересня 2027 року.

Для споживачів це важливо насамперед через розрахунок плати за розподіл газу. За загальним правилом вона залежить від обсягу газу, використаного в попередньому газовому році.

Тому споживання з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року стане основою для розрахунку платежів у 2027 році. Тобто можливі зміни суми щомісячної плати очікуються із січня, а не автоматично з 1 жовтня.

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Водночас це не ознчає, що з 1 жовтня увімкнуть тепло в будинках. Єдиної дати початку опалювального сезону в Україні немає — рішення ухвалює місцева влада залежно від погоди. Зазвичай опалення починають подавати після того, як середньодобова температура протягом трьох діб тримається на рівні +8°C або нижче.

Субсидії на опалювальний сезон

У жовтні Пенсійний фонд починає розраховувати житлові субсидії на опалювальний сезон 2026−2027 років.

Для більшості чинних отримувачів повторно подавати документи не потрібно — перерахунок проведуть автоматично. Це стосується також домогосподарств, яким на неопалювальний період субсидію визначили у розмірі 0 грн.

Звернутися до ПФУ потрібно:

тим, хто оформлює субсидію вперше,

кому раніше відмовили в її призначенні,

а також якщо змінився склад домогосподарства, соціальний статус його членів або інші обставини, що впливають на право на допомогу.

Якщо подати документи у жовтні або листопаді, субсидію можуть призначити від початку опалювального періоду, але не раніше виникнення права на неї. За пізнішого звернення виплату призначатимуть із місяця подання заяви.

Для розрахунку субсидії на опалювальний сезон враховуватимуть доходи за перший і другий квартали 2026 року, а пенсію — у розмірі, нарахованому за серпень.

Водночас початок субсидійного періоду не означає, що опалення одночасно увімкнуть у всіх містах. Для розрахунку субсидії застосовується нормативна тривалість опалювального сезону — з 16 жовтня до 15 квітня.

Стягнення боргів

Із 23 жовтня почне діяти основна частина закону № 4833-IX , який змінює порядок виконання судових рішень та передбачає цифровізацію окремих етапів виконавчого провадження.

Частину процедур переведуть в електронний формат. Виконавці зможуть оперативніше отримувати інформацію від банків та інших фінансових установ про рахунки боржників. Це стосується пошуку коштів, їх арешту та списання для погашення боргу.

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У виконавчих документах також зможуть зазначати відомі банківські рахунки та реквізити електронних гаманців боржника.

Для визначених законом категорій військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення діятиме захист від примусового стягнення єдиного житла за борги. Виняток — житло, яке перебуває в заставі або іпотеці.

Укрексімбанк припиняє обслуговування виплат ПФУ

З 1 жовтня Укрексімбанк припиняє співпрацю з Пенсійним фондом щодо обслуговування рахунків для виплати пенсій, субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат.

Отримувачам таких виплат рекомендували обрати інший уповноважений банк і подати до ПФУ нові реквізити.

Якщо людина не змінила банківські реквізити, це не означає втрату права на пенсію чи соціальну допомогу. У такому разі виплати здійснюватимуть через Укрпошту відповідно до встановленого порядку.

Пенсійні доплати

Загального підвищення всіх пенсій саме з 1 жовтня не передбачено. Основну індексацію пенсій у 2026 році провели у березні.

Однак для частини пенсіонерів виплата може зрости через вікові доплати . Людям віком від 70 до 75 років передбачено до 300 грн, від 75 до 80 років — до 456 грн, а від 80 років — до 570 грн.

Якщо пенсіонер досягає відповідного віку в жовтні, це може стати підставою для встановлення або збільшення доплати. Ці суми не додаються одна до одної: після досягнення наступної вікової межі збільшується вже наявна компенсація.

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Нові правила для ВПО

Розмір допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб у жовтні не змінюється. Для дорослих сума становить 2000 грн на місяць, для дітей та людей з інвалідністю — 3000 грн.

У вересні Мінсоцполітики повідомило про продовження виплати допомоги ще на один шестимісячний строк. Водночас право на неї залежить від відповідності встановленим критеріям.

Водночас 22 жовтня набуде чинності новий закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (Закон № 4924-IX ).

Одне з нововведень стосується підтвердження статусу ВПО. Для нових випадків підтвердженням взяття на облік буде документ, сформований на основі даних Єдиної інформаційної бази ВПО.

Тим, хто вже має довідку ВПО, змінювати її не потрібно — раніше видані документи залишаться чинними. За бажанням їх можна буде замінити на відповідний витяг із бази.

«Зимова підтримка» 19 400 грн

До 30 жовтня українці з визначених прифронтових громад можуть подати заяву на одноразову допомогу «Зимова підтримка» у розмірі 19 400 грн.

Це виплата на все домогосподарство незалежно від кількості його членів. Програма стосується визначених громад Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей. Тимчасово окуповані території до програми не входять.

Право на допомогу, зокрема, можуть мати отримувачі житлових субсидій, пенсій по інвалідності, допомоги ВПО та окремих видів державної допомоги сім’ям із дітьми.

Заяву можна подати через сервісний центр ПФУ, ЦНАП або уповноважених представників місцевої влади. Перед зверненням потрібно перевірити, чи входить конкретна громада до переліку учасників програми.

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Допомога ветеранам із порушеннями зору

до 95 тис. грн цільової допомоги від Червоного Хреста. До 30 жовтня ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати

Кошти призначені для облаштування побуту та створення безпечнішого житлового простору. Програма передбачає придбання техніки та адаптаційних засобів, зокрема смартфонів із функцією озвучування екрана, адаптивної побутової техніки та навігаційних систем.

Заяву можна подати особисто, через представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання.

Виплати до Дня Незалежності

У жовтні частина українців ще може отримати разову допомогу до Дня Незалежності. Йдеться про тих, хто набув право на виплату до 24 серпня, але станом на 1 жовтня не отримав гроші.

У такому випадку потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду. Виплату мають провести до 1 листопада 2026 року.

Розмір допомоги залежить від статусу отримувача: для осіб з інвалідністю внаслідок війни — від 2700 до 3100 грн, учасників бойових дій — 1000 грн, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць — 650 грн, учасників війни — 450 грн.

Критичність агропідприємств

З 18 жовтня мають запрацювати оновлені критерії, за якими агропідприємства та компанії у сферах лісового, рибного господарства й земельних відносин зможуть підтверджувати статус критично важливих для економіки.

Для отримання статусу підприємству потрібно буде відповідати щонайменше двом критеріям. Серед них — річний дохід від 20 млн грн, відповідні КВЕД, належність до сфери управління Мінагрополітики або певний розмір земельного банку.

Для сільськогосподарських підприємств мінімальна площа оброблюваних угідь становитиме від 200 га, а для виробників плодової продукції — від 50 га багаторічних насаджень.

Водночас наказ Мінагрополітики має набути чинності 18 жовтня, але не раніше дня його офіційного опублікування.

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Підготовка студентів до національного спротиву

З 1 жовтня для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою, має розпочатися підготовка до національного спротиву. Таку дату встановлює закон № 4826-IX.

У межах підготовки передбачена дисципліна «Основи національного спротиву». Вона включатиме теоретичну та практичну частини. Зокрема, йдеться про навички поводження зі стрілецькою зброєю, мінну безпеку та домедичну допомогу.

Для студентів з інвалідністю або частковою втратою працездатності передбачена можливість звільнення від практичних занять, які можуть зашкодити здоров’ю.

Переведення годинників

25 жовтня Україна перейде на зимовий час. У ніч із 24 на 25 жовтня о 04:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад — на 03:00.

Більшість смартфонів, комп’ютерів та інших сучасних пристроїв змінять час автоматично, якщо в налаштуваннях правильно встановлений часовий пояс.

Скасувати сезонне переведення годинників мав законопроєкт № 4201, який передбачав перехід на постійний стандартний час. Однак він не набув чинності, тому у 2026 році сезонний перехід залишається.

1 жовтня не буде додатковим вихідним

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Однак під час воєнного стану святкові дні не є автоматично неробочими.