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Майже 7 млн українців перебувають поза ринком праці: Мінекономіки готує програми для працевлаштування

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До 2030 року хочуть залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей
До 2030 року хочуть залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей
Майже 7 млн українців перебувають поза ринком праці, тоді як три з чотирьох українських компаній повідомляють про дефіцит працівників. Щоб скоротити цей розрив, а Україні планують до 2030 року залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей.
Про це повідомив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час засідання Ради безбар’єрності.

Які групи хочуть залучити до ринку праці

«Молоді батьки, люди старшого віку, молодь, люди з інвалідністю, ВПО та ветерани щодня стикаються з бар’єрами на ринку праці. Водночас три з чотирьох українських компаній відчувають дефіцит кадрів. Наше завдання — поєднати ці дві потреби: допомогти людям повернутися на ринок праці, знайти роботу, започаткувати власну справу чи здобути нові навички, а бізнесу — знайти необхідних працівників. Для цього у 2027 році сфокусуємося на чотирьох програмах, які мають дати системний ефект. Наша ціль — до 2030 року залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей», — зазначив Кравченко.
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Які програми запустять

Серед ключових програм:
  1. «Досвід має значення» — масштабування програми для людей віком 50+. Завдяки проєкту вже 2,5 тис. українців знайшли роботу.
  2. «Поєднувати та зростати» — новий проєкт для молодих батьків, передусім жінок, які хочуть повернутися до роботи після народження дитини. Учасники отримуватимуть супровід на всьому шляху — від визначення потреб та консультацій до працевлаштування або започаткування власної справи й подальшої підтримки.
  3. «Це моя справа» — продовження програми для майбутніх молодих підприємців. Її учасниками вже стали понад 1 000 людей. Програма передбачає навчання, розвиток бізнес-ідеї та менторський супровід.
  4. «Молодіжна гарантія» — розвиток проєкту проактивного кар’єрного супроводу молоді віком 15−35 років, яка ще не визначилася з майбутньою професією.
Держава також продовжить чинні програми підтримки працевлаштування — компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО та облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, а також грантові програми для малого бізнесу.
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Для посилення взаємодії між шукачами роботи та роботодавцями підписали Хартію стійкості людського капіталу. До неї приєдналися 36 підписантів, 3 бізнес-асоціації та близько 1 200 представників бізнесу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що восени 2026 року український ринок праці залишається дефіцитним, і найближчим часом ситуація навряд чи кардинально зміниться. На нестачу працівників впливають мобілізація, міграція та структурні проблеми ринку. Найбільше кадрів бракує у виробництві, аграрній сфері, будівництві, фармації та логістиці. Навіть конкурентна зарплата не завжди дає змогу роботодавцю закрити вакансію. Однією з причин може бути відсутність бронювання.
Також ми розповідали, що український бізнес у липні рідше скаржився на нестачу працівників, однак проблема нікуди не зникла. Водночас компанії продовжують підвищувати зарплати, а витрати на сировину та матеріали знову зросли.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ринок праціЕкономіка
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