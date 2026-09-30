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«Київстар» підвищує вартість тарифів

Особисті фінанси
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З 8 жовтня для частини абонентів зміниться вартість тарифів
З 8 жовтня для частини абонентів зміниться вартість тарифів
Із 8 жовтня 2026 року «Київстар» змінить вартість деяких тарифів для частини абонентів. Оператор пояснює перегляд цін зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Чому змінюється вартість тарифів

У компанії зазначають, що дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення якісного зв’язку.
«Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають. Дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні, аби забезпечувати якісний зв’язок для наших абонентів. Водночас в умовах повномасштабної війни аби забезпечити стабільну роботу мережі, потрібні додаткові ресурси, а логістика стає складнішою», — сказано в повідомленні.
У компанії наголосили, що продовжують інвестувати в енергостійкість мережі та посилювати резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв’язок у разі можливих перебоїв з електропостачанням.

Кого стосуватимуться зміни

З 8 жовтня для частини абонентів зміниться вартість тарифів. Таких абонентів заздалегідь повідомлять про нові умови та додаткові можливості за допомогою SMS.
Разом з оновленими умовами абоненти зможуть скористатися додатковими пропозиціями. Вигідні пропозиції для конкретного номера можна знайти в застосунку «Мій Київстар».
«Якщо оновлені умови тарифу не відповідатимуть вашим потребам, ви можете вибрати інший тариф із актуальної лінійки або достроково розірвати договір, відповідно до чинного законодавства», — підсумували в компанії.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 26 серпня 2026 року абоненти передплати та «Все разом» можуть користуватися мобільним інтернетом у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу лише після того, як самостійно підтвердять розблокування мобільного інтернету.
Також ми писали, що Кабінет Міністрів виділив 518,3 млн грн із резервного фонду державного бюджету на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Рішення ухвалили на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру. Кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Київстар
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