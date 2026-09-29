Уряд виділив півмільярда на захист державних інформаційних систем

Кабінет Міністрів виділив 518,3 млн грн із резервного фонду державного бюджету на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Рішення ухвалили на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

На що витратять кошти

«Кошти спрямуємо на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення», — зазначив очільник уряду.

За його словами, це рішення дозволить державним органам швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак.

«Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших», — зауважив прем’єр-міністр України.