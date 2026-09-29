0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд виділив півмільярда на захист державних інформаційних систем

Казна та Політика
33
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Уряд виділив півмільярда на захист державних інформаційних систем
Уряд виділив півмільярда на захист державних інформаційних систем
Кабінет Міністрів виділив 518,3 млн грн із резервного фонду державного бюджету на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Рішення ухвалили на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

На що витратять кошти

«Кошти спрямуємо на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення», — зазначив очільник уряду.
За його словами, це рішення дозволить державним органам швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак.
Читайте також
«Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших», — зауважив прем’єр-міністр України.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Києві проводять заходи для захисту дата-центрів від повітряних атак росії та шукають технічні рішення, які допоможуть забезпечити безперебійну роботу зв’язку. Проводяться роботи стосовно захисту спільно із Повітряними силами та керівництвом держави. Також шукають технічне рішення, яке дозволить забезпечити безперебійність зв’язку
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems