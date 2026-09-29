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У Києві працюють над захистом дата-центрів від російських атак — КМВА

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Наслідки руйнувань дата-центру Cosmonova
Наслідки руйнувань дата-центру Cosmonova
У Києві проводять заходи для захисту дата-центрів від повітряних атак росії та шукають технічні рішення, які допоможуть забезпечити безперебійну роботу зв’язку.
Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає Укрінформ.

Як захищають дата-центри

«Проводяться заходи з убезпечення дата-центрів після того, як виявили, що ворог буде цілити по зв’язку. Наразі проводяться роботи стосовно захисту спільно із Повітряними силами та керівництвом держави. Також шукається технічне рішення, яке дозволить забезпечити безперебійність зв’язку», — зазначила Поп.
За її словами, дата-центри вже фактично працюють на альтернативному живленні, однак для перенаправлення каналів зв’язку та забезпечення їхньої безперебійної роботи потрібні час і відповідні технічні рішення.
«Наразі опрацьовується питання захисту, а також запущено в столиці і пошук технологічного рішення для перевірки та підвищення надійності цих систем», — додала речниця.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що російські удари по Києву 23−24 вересня пошкодили об’єкти телекомунікаційної інфраструктури та дата-центри. Через це перебої з інтернетом виникли у клієнтів щонайменше шести провайдерів і хостинг-компаній.
Також ми розповідали, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення про посилення захисту дата-центрів та об’єктів, які мають критичне значення для зв’язку.
Держава готує систему захисту інтернет-інфраструктури з урахуванням найгірших можливих сценаріїв, розповів прем’єр-міністр Сергій Корецький.
За матеріалами:
Укрінформ
Бізнес
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