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Українці у Німеччині мають декларувати майно в Україні для отримання виплат

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Німеччина
Німеччина
Українцям, які отримують виплати від Jobcenter у Німеччині, під час оформлення допомоги потрібно повідомляти не лише про доходи, а й про майно. Причому йдеться не тільки про активи в Німеччині — у декларації потрібно вказувати майно, яке людина має в Україні та інших країнах.
Зокрема, це стосується банківських заощаджень, нерухомості, автомобілів, цінних паперів та інших активів, які можна оцінити у грошах.
Про це пише Bundesagentur für Arbeit.

Хто може отримувати виплати Jobcenter

Grundsicherungsgeld — базову фінансову допомогу — можуть отримувати люди, які є працездатними та потребують фінансової підтримки.
Для цього потрібно відповідати кільком основним умовам:
  • бути віком від 15 років і не досягти пенсійного віку;
  • проживати в Німеччині та мати там основне місце життя;
  • мати можливість працювати щонайменше три години на день;
  • мати недостатній дохід для забезпечення мінімальних потреб.
Потреба в допомозі означає, що доходу людини або її Bedarfsgemeinschaft — спільноти осіб, які враховуються під час розрахунку виплат, — недостатньо для забезпечення прожиткового мінімуму.
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Водночас отримувати Grundsicherungsgeld можуть і непрацездатні люди, якщо вони проживають у такій спільноті разом із працездатною особою, яка має право на виплати.
Подати заяву можна до відповідного Jobcenter.

Яке майно потрібно декларувати

За правилами Bundesagentur für Arbeit, при визначенні права на допомогу враховуються власні доходи та майно заявника, а також активи його Bedarfsgemeinschaft.
До майна належать, зокрема:
  • готівка;
  • заощадження та банківські вклади;
  • цінні папери та ETF;
  • автомобілі та інші цінні речі, зокрема ювелірні вироби;
  • накопичувальне страхування життя;
  • будинки, земельні ділянки та квартири.
Тобто українці, які звертаються по допомогу в Німеччині, мають повідомляти про відповідні активи незалежно від того, чи знаходяться вони в Німеччині, Україні або іншій країні.
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Водночас враховується саме майно, яке можна використати для забезпечення життя. Для нього передбачені неоподатковувані ліміти, розмір яких залежить від віку:
  • до 30 років — €5000;
  • від 31 року — €10 000;
  • від 41 року — €12 500;
  • від 51 року — €20 000.
Окрім майна, заявники повинні декларувати всі доходи. До них належать, зокрема, зарплата від найманої або самостійної роботи, допомога з безробіття, виплати у зв’язку з хворобою, доходи від оренди, аліменти, дитячі виплати, пенсії, відсотки та інші доходи.
При цьому Jobcenter враховує передбачені законом пільги та певні витрати під час розрахунку доходу.
З 1 липня 2026 року форму Anlage VM також потрібно подавати під час продовження виплат.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Українці в НімеччиніНімеччинаМіграція
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