Українці у Німеччині мають декларувати майно в Україні для отримання виплат

Українцям, які отримують виплати від Jobcenter у Німеччині, під час оформлення допомоги потрібно повідомляти не лише про доходи, а й про майно. Причому йдеться не тільки про активи в Німеччині — у декларації потрібно вказувати майно, яке людина має в Україні та інших країнах.

Зокрема, це стосується банківських заощаджень, нерухомості, автомобілів, цінних паперів та інших активів, які можна оцінити у грошах.

Хто може отримувати виплати Jobcenter

Grundsicherungsgeld — базову фінансову допомогу — можуть отримувати люди, які є працездатними та потребують фінансової підтримки.

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Для цього потрібно відповідати кільком основним умовам:

бути віком від 15 років і не досягти пенсійного віку;

проживати в Німеччині та мати там основне місце життя;

мати можливість працювати щонайменше три години на день;

мати недостатній дохід для забезпечення мінімальних потреб.

Потреба в допомозі означає, що доходу людини або її Bedarfsgemeinschaft — спільноти осіб, які враховуються під час розрахунку виплат, — недостатньо для забезпечення прожиткового мінімуму.

Водночас отримувати Grundsicherungsgeld можуть і непрацездатні люди, якщо вони проживають у такій спільноті разом із працездатною особою, яка має право на виплати.

Подати заяву можна до відповідного Jobcenter.

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Яке майно потрібно декларувати

За правилами Bundesagentur für Arbeit, при визначенні права на допомогу враховуються власні доходи та майно заявника, а також активи його Bedarfsgemeinschaft.

До майна належать, зокрема:

готівка;

заощадження та банківські вклади;

цінні папери та ETF;

автомобілі та інші цінні речі, зокрема ювелірні вироби;

накопичувальне страхування життя;

будинки, земельні ділянки та квартири.

Тобто українці, які звертаються по допомогу в Німеччині, мають повідомляти про відповідні активи незалежно від того, чи знаходяться вони в Німеччині, Україні або іншій країні.

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Водночас враховується саме майно, яке можна використати для забезпечення життя. Для нього передбачені неоподатковувані ліміти, розмір яких залежить від віку:

до 30 років — €5000;

від 31 року — €10 000;

від 41 року — €12 500;

від 51 року — €20 000.

Окрім майна, заявники повинні декларувати всі доходи. До них належать, зокрема, зарплата від найманої або самостійної роботи, допомога з безробіття, виплати у зв’язку з хворобою, доходи від оренди, аліменти, дитячі виплати, пенсії, відсотки та інші доходи.

При цьому Jobcenter враховує передбачені законом пільги та певні витрати під час розрахунку доходу.