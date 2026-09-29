Світовий борг перевищив 365 трлн доларів

Світовий борг у першій половині року зріс на 10 трлн доларів і перевищив 365 трлн доларів, свідчить дослідження Інституту міжнародних фінансів (IIF). За оцінкою експертів, дедалі вищі витрати на обслуговування накопичених боргів становлять серйозний ризик для урядів у світі.

Про це повідомляє CNBC

Організація попередила, що уряди опинилися у замкненому колі: великі бюджетні дефіцити поєднуються зі зростанням витрат на обслуговування боргу, тоді як політичної волі для розв’язання цієї проблеми бракує.

Тиск на найбільші економіки

Дохідність середньо- та довгострокових державних облігацій низки найбільших економік світу сягнула найвищих рівнів за понад десятиліття. Йдеться, зокрема, про США, Японію, Францію та Велику Британію. Зростання дохідності відображає занепокоєння інвесторів підвищенням процентних ставок, тривалим тиском енергетичних витрат, слабким економічним зростанням і значними державними видатками.

IIF зазначив, що ці чотири країни мають стійко великі дефіцити та дедалі вищі процентні витрати — проблеми, які раніше здебільшого пов’язували з державами з ринками, що розвиваються, та борговими труднощами.

Відсоткові витрати

За підрахунками IIF, розвинені економіки торік сплатили понад 3,3 трлн доларів процентів за державними облігаціями, якими торгують на міжнародних ринках. Це більше, ніж загальні світові витрати на штучний інтелект — 2,6 трлн доларів, оборону — 3,1 трлн доларів або чисту енергетику — 2,3 трлн доларів.

В IIF заявили, що борг став політичним питанням і створює цикл між виборами, короткостроковими рішеннями та довгостроковою вразливістю. Організація також вказала, що зі зростанням базових ставок процентні витрати збільшуватимуться, тоді як структурні проблеми, пов’язані з видатками на охорону здоров’я та державні пенсії, значною мірою лишаються невирішеними.