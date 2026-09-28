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В яких країнах ЄС найлегше отримати посвідку на проживання

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Отримання посвідки на постійне проживання в ЄС
Отримання посвідки на постійне проживання в ЄС
Постійне проживання не означає отримання громадянства, але для багатьох людей саме цей статус стає головною метою після переїзду до ЄС, адже він дає можливість надовго залишитися в країні.
Водночас терміни отримання постійного проживання відрізняються залежно від країни та обставин.

Скільки років потрібно прожити в країні

За оцінкою MoveMap EU, у більшості країн ЄС для отримання постійного проживання потрібно близько 5 років легального проживання. Найкоротший орієнтовний термін — 4 роки у Фінляндії, найдовший серед країн ЄС — 8 років у Данії.
Нижче — всі 27 країн ЄС із показниками від найкоротшого до найдовшого орієнтовного терміну на отримання права на постійне проживання. Для порівняння також наведено приблизний час до отримання громадянства.
КраїнаРоки для отримання посвідки на постійне проживанняРоки для отримання громадянства
Фінляндія45
Австрія510
Бельгія55
Болгарія510
Хорватія58
Кіпр57
Чехія510
Естонія58
Франція55
Німеччина55
Греція57
Угорщина58
Ірландія55
Італія510
Латвія510
Литва510
Люксембург55
Мальта55
Нідерланди55
Польща58
Португалія55
Румунія58
Словаччина58
Словенія510
Іспанія510
Швеція55
Данія89
Важливо: зазначені строки є орієнтовними оцінками MoveMap EU, а не офіційною статистикою. Реальний термін залежить, зокрема, від підстави для проживання, безперервності легального перебування та інших вимог.
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Що дає постійне проживання

Постійний статус дозволяє довгостроково жити в країні без необхідності щороку прив’язувати дозвіл до конкретної роботи. Зокрема, він може давати можливість:
  • жити в країні на постійній основі;
  • змінювати роботодавця або припинити працювати без автоматичної втрати статусу;
  • користуватися більшістю державних послуг на умовах, подібних до громадян;
  • у подальшому претендувати на громадянство;
  • за певних умов отримати статус довгострокового резидента ЄС, який може спростити переїзд до іншої країни блоку.
Водночас постійне проживання в одній країні ЄС не означає автоматичного права жити та працювати в усіх інших країнах Євросоюзу. Національний статус діє в країні, яка його видала.
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Статус довгострокового резидента ЄС може полегшити переїзд до іншої держави-члена, але для цього все одно потрібно подавати документи та виконувати вимоги конкретної країни. Повна свобода проживання в будь-якій країні ЄС надається вже громадянам держав-членів.

Чому самих років недостатньо

Кількість років проживання — лише один із критеріїв для отримання постійного статусу. Значення можуть мати підстава для перебування в країні, перерви в проживанні, рівень доходу, інтеграційні вимоги та знання мови.
Тому навіть двоє людей, які прожили однакову кількість років в одній країні, можуть мати різні строки отримання постійного проживання залежно від їхньої ситуації.
MoveMap EU зазначає, що наведені цифри варто сприймати як орієнтир, а перед оформленням документів необхідно перевіряти актуальні вимоги в офіційних джерелах відповідної країни.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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