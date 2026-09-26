Куди варто поїхати у 2027 році: туристичні напрямки, які стають популярними

Найпопулярніші напрямки для подорожей у 2027 році, Фото: magnific

Дослідники проаналізували дані бронювань і туристичні тренди та спрогнозували, які напрямки стануть популярними у 2027 році. На вибір мандрівників, зокрема, можуть вплинути великі спортивні події та сонячне затемнення.

Про це пише Euronews, посилаючись на дані британського консорціуму Advantage Travel Partnership.

Які країни можуть стати популярними у 2027 році

Албанія може стати одним із найпопулярніших туристичних напрямків у 2027 році завдяки мальовничим пляжам та співвідношенню ціни й якості.

Серед інших країн, які можуть привабити більше мандрівників, називають Гонконг, Єгипет і В’єтнам.

Також, на думку комерційного директора Advantage Джона Саллівана, наступного року варто звернути увагу на Китай, Індонезію та Південну Америку.

На туристичний попит у 2027 році можуть вплинути великі спортивні події.

Прогнозується, що більше мандрівників вирушатимуть до Ірландії на Ryder Cup, до Бразилії на жіночий чемпіонат світу з футболу та до Австралії на чоловічий чемпіонат світу з регбі.

Окремий інтерес очікують до сонячного затемнення в Північній Африці та Іспанії, яке може привабити туристів, зацікавлених в астрономії.

Куди найчастіше подорожували у 2026 році

Дані про бронювання британських туристів влітку 2026 року показали, які напрямки мали найбільший попит і можуть залишатися популярними надалі.

Для коротких поїздок найчастіше обирали Іспанію, Тенерифе, Майорку та Коста-Бланку. Також популярними були Лансароте, Коста-дель-Соль та Анталія в Туреччині.

Серед далеких напрямків найбільше бронювань припало на Нью-Йорк, Орландо, Ямайку та Таїланд.

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На вибір туристів впливала й ситуація на Близькому Сході. Частина мандрівників, які планували поїздки до цього регіону, натомість обрала США, країни Карибського басейну та Далекий Схід.

Інтерес до США також зростав на тлі підготовки до чемпіонату світу з футболу.