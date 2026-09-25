Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що не погоджується з рішенням Євросоюзу про скасування санкцій проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це Bloomberg повідомили анонімні джерела, обізнані з ситуацією.

Позиція Британії

За словами джерел, Бернем висловив ці приватні зауваження під час зустрічі із Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня.

Британський прем’єр також повідомив Зеленському, що Велика Британія не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана. Він закликав союзників України зберігати обмеження, щоб і надалі чинити тиск на росію з метою припинення війни, зазначили джерела.

Офіс Бернема відмовився від коментарів. У повідомленні Даунінг-стріт про його зустріч із Зеленським не згадувалося про рішення ЄС, однак зазначалося, що прем’єр-міністр говорив про «необхідність продовжувати посилювати тиск на росію за допомогою санкцій, щоб змусити її сісти за стіл переговорів».

«Ця критика свідчить про рідкісні розбіжності між Великою Британією та ЄС щодо санкцій проти росії, які здебільшого узгоджувалися від початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році», — пише видання.

ЄС скасував санкції проти Усманова та Фрідмана

Ухвалене у вівторок рішення ЄС продовжує на три роки дію санкцій щодо майже 3 тисяч бізнесменів, політиків та компаній. Водночас із санкційного списку виключили двох найбагатших російських бізнесменів — Усманова та Фрідмана. Франція наполягала на скасуванні санкцій проти Усманова, а Люксембург — на виключенні Фрідмана зі списку.

Обидва бізнесмени мали інтереси у Великій Британії. Усманов здобув міжнародну популярність завдяки інвестиціям у лондонський футбольний клуб «Арсенал», частку в якому продав у 2018 році. Фрідман переїхав до Лондона у 2013 році, але залишив країну після запровадження проти нього санкцій.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Рада Європейського Союзу продовжила ще на 36 місяців дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас із санкційного списку виключили двох російських олігархів — Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів.