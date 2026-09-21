Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти рф Сьогодні 20:20 Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти рф

Європейський Союз запровадить санкції проти осіб, причетних до проведення так званих «виборів» до Державної думи росії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у соцмережі Х.

The so-called Duma elections marked another major setback for Russian democracy. Their outcome was never in doubt. The Kremlin silenced dissent, barred the only registered party that opposed its war in Ukraine, and shut out international election monitors. The veneer of democracy is all that remains in Russia. I have proposed measures against those facilitating these sham elections in occupied Ukrainian territories. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 21, 2026

ЄС запровадить санкції проти причетних до проведення «виборів»

Як зазначила глава європейської дипломатії, вибори стали черговим серйозним ударом по російській демократії.

«Їхній результат ніколи не викликав сумнівів. Кремль придушив інакодумство, заборонив діяльність єдиної зареєстрованої партії, яка виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів за виборами», — додала вона.

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За словами Каллас, в росії залишилася лише «імітація демократії».

«Я запропонувала вжити заходів проти тих, хто сприяє проведенню цих фіктивних виборів на окупованих територіях України», — підкреслила вона.

Як відомо, у росії та на окупованих нею територіях України з 18 по 20 вересня проходили парламентські «вибори». Міжнародні спостерігачі повідомляли про численні порушення під час виборчого процесу в країні-агресорці.