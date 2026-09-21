Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти рф
The so-called Duma elections marked another major setback for Russian democracy. Their outcome was never in doubt. The Kremlin silenced dissent, barred the only registered party that opposed its war in Ukraine, and shut out international election monitors. The veneer of democracy is all that remains in Russia. I have proposed measures against those facilitating these sham elections in occupied Ukrainian territories.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 21, 2026
ЄС запровадить санкції проти причетних до проведення «виборів»
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