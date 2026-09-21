0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти рф

17
Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти рф
Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти рф
Європейський Союз запровадить санкції проти осіб, причетних до проведення так званих «виборів» до Державної думи росії на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у соцмережі Х.

ЄС запровадить санкції проти причетних до проведення «виборів»

Як зазначила глава європейської дипломатії, вибори стали черговим серйозним ударом по російській демократії.
«Їхній результат ніколи не викликав сумнівів. Кремль придушив інакодумство, заборонив діяльність єдиної зареєстрованої партії, яка виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів за виборами», — додала вона.
Читайте також
За словами Каллас, в росії залишилася лише «імітація демократії».
«Я запропонувала вжити заходів проти тих, хто сприяє проведенню цих фіктивних виборів на окупованих територіях України», — підкреслила вона.
Як відомо, у росії та на окупованих нею територіях України з 18 по 20 вересня проходили парламентські «вибори». Міжнародні спостерігачі повідомляли про численні порушення під час виборчого процесу в країні-агресорці.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент США підписав законопроєкт про «пекельні санкції» проти росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема.
За матеріалами:
Європейська правда
СанкціїЄСКаллас
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems