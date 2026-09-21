Перехід на єдиний податок з 1 жовтня: які звіти подавати ФОПу за 9 місяців Сьогодні 21:02 — Казна та Політика Декларацію необхідно подати протягом 40 календарних днів

Підприємства, які з 1 жовтня 2026 року переходять із загальної системи оподаткування на єдиний податок третьої групи, мають подати останню декларацію з податку на прибуток за період перебування на загальній системі. У такому разі звітним періодом буде 9 місяців 2026 року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Коли подавати декларацію з податку на прибуток

Податкова декларація з податку на прибуток подається за звітний період, що передує кварталу переходу на спрощену систему оподаткування. Для підприємств, які переходять на єдиний податок із 1 жовтня 2026 року, таким періодом є 9 місяців 2026 року.

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Декларацію необхідно подати протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду.

Після переходу на єдиний податок підприємство звільняється від нарахування та сплати податку на прибуток.

Як перейти на спрощену систему оподаткування

Суб’єкт господарювання, який сплачує інші податки та збори, може перейти на спрощену систему оподаткування, подавши відповідну заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий перехід можна здійснити один раз протягом календарного року.

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Яку звітність подавати за 9 місяців 2026 року

Для суб’єктів господарювання, які переходять зі сплати інших податків і зборів на єдиний податок, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Водночас платник податку на прибуток, який переходить на спрощену систему оподаткування в середині року, має подати звітність за період перебування на загальній системі оподаткування до переходу на єдиний податок.