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НБУ розширив перелік ОВДП для покриття банками обов’язкових резервів

Казна та Політика
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З 21 вересня перелік бенчмарк-ОВДП міститиме 21 випуск цінних паперів
З 21 вересня перелік бенчмарк-ОВДП міститиме 21 випуск цінних паперів
Національний банк України розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів. З 21 вересня до переліку бенчмарк-ОВДП додано новий випуск із ідентифікаційним номером UA4000239123.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Обов’язкові резерви — один із традиційних інструментів центральних банків. Його зміст полягає в такому: банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування). Ця сума має бути сформована в середньому за період резервування.

Новий випуск ОВДП в переліку

Перше розміщення цього випуску Міністерство фінансів України провело 1 вересня 2026 року.
Це рішення спрямоване на підтримку активності банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.
Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

Які ОВДП входять до переліку

З 21 вересня перелік бенчмарк-ОВДП міститиме 21 випуск цінних паперів:
  • UA4000228381;
  • UA4000228811;
  • UA4000229116
  • UA4000232177;
  • UA4000232615;
  • UA4000232896;
  • UA4000232912;
  • UA4000233613;
  • UA4000234140;
  • UA4000234553;
  • UA4000234934;
  • UA4000235642;
  • UA4000236418;
  • UA4000236632;
  • UA4000237564;
  • UA4000238844;
  • UA4000238984;
  • UA4000239057;
  • UA4000239073;
  • UA4000239099;
  • UA4000239123.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що підвищення облікової ставки Національного банку України 30 липня вже позначилося на вартості гривневих заощаджень. Після посилення процентної політики частина банків, переважно невеликих, почала підвищувати ставки за гривневими депозитами.
Також ми розповідали, що Національний банк України 17 вересня знову підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУОВДПОблігації
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