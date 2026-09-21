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Україна може втратити $1,5 млрд податків через удари рф — FT

Казна та Політика
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російські удари по логістичній інфраструктурі, металургійних підприємствах, портах і залізниці можуть призвести до втрати Україною понад $1,5 млрд податкових надходжень. Через нову хвилю російських атак у Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення виник дефіцит окремих товарів у супермаркетах.
Про це пише Financial Times.
За даними видання, російські атаки в серпні — на початку вересня відбулися після кампанії українських далекобійних безпілотників проти російських нафтопереробних заводів, складів і вантажних суден. Україна намагалася скоротити доходи росії та змусити її повернутися за стіл переговорів.

Україна може втратити $1,5 млрд податкових надходжень

FT наводить оцінку прем’єр-міністра Сергія Корецького, згідно з якою держава може втратити близько 1,5 млрд доларів податкових надходжень через російські атаки, а дефіцит бюджету у 2026 році становитиме 27 млрд доларів.
Крім того, блокада Чорного моря з боку рф коштує Україні приблизно 1,5% ВВП. Міністр сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що альтернативні маршрути дозволяють Україні експортувати лише 40% від звичайного обсягу сільськогосподарської продукції.
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Антон Жемердєєв, комерційний директор українського агрохолдингу «ТАС Агро», заявив, що через проблеми з експортом компанія змушена зберігати пшеницю у величезних силосах-мішках, розміщених на порожніх полях.
«Зараз складається враження, що все закрито з усіх боків, — сказав він. — Ми закрили портові термінали, дунайський напрямок також здебільшого перекрито через удари та нестачу людей».

Бізнес може перекласти зростання витрат на споживачів

Олена Білан, головна економістка Dragon Capital, заявила, що Україна навряд чи продемонструє якесь економічне зростання цього року. За її словами, компаніям, що постраждали від ударів по складах, «не залишиться нічого іншого, як перекласти витрати на споживачів».
За матеріалами:
НВ
ВВПЕкономіка
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