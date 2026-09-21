Україна може втратити $1,5 млрд податків через удари рф — FT Сьогодні 21:24 — Казна та Політика

російські удари по логістичній інфраструктурі, металургійних підприємствах, портах і залізниці можуть призвести до втрати Україною понад $1,5 млрд податкових надходжень. Через нову хвилю російських атак у Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення виник дефіцит окремих товарів у супермаркетах.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, російські атаки в серпні — на початку вересня відбулися після кампанії українських далекобійних безпілотників проти російських нафтопереробних заводів, складів і вантажних суден. Україна намагалася скоротити доходи росії та змусити її повернутися за стіл переговорів.

Україна може втратити $1,5 млрд податкових надходжень

FT наводить оцінку прем’єр-міністра Сергія Корецького, згідно з якою держава може втратити близько 1,5 млрд доларів податкових надходжень через російські атаки, а дефіцит бюджету у 2026 році становитиме 27 млрд доларів.

Крім того, блокада Чорного моря з боку рф коштує Україні приблизно 1,5% ВВП. Міністр сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що альтернативні маршрути дозволяють Україні експортувати лише 40% від звичайного обсягу сільськогосподарської продукції.

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Антон Жемердєєв, комерційний директор українського агрохолдингу «ТАС Агро», заявив, що через проблеми з експортом компанія змушена зберігати пшеницю у величезних силосах-мішках, розміщених на порожніх полях.

«Зараз складається враження, що все закрито з усіх боків, — сказав він. — Ми закрили портові термінали, дунайський напрямок також здебільшого перекрито через удари та нестачу людей».

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