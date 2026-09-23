ЄС продовжить персональні санкції на три роки, але зі списку вилучили «певних осіб» Сьогодні 11:02 — Світ Санкції продовжили ще на три роки

Рада Європейського Союзу продовжила ще на 36 місяців дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас із санкційного списку виключили двох російських олігархів.

Про це йдеться у заяві Ради Європейського Союзу, передає «Європейська правда».

Санкції продовжили ще на три роки

Нині обмежувальні заходи ЄС поширюються на понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб. Вони передбачають заборону на в’їзд для фізичних осіб, заморожування активів, а також заборону надання коштів чи інших економічних ресурсів особам та організаціям, внесеним до санкційного списку.

«У рамках перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати включення до списку трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, а також виключити зі списку трьох померлих осіб», — йдеться у заяві Ради ЄС.

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Прізвища осіб, щодо яких санкції вирішили не продовжувати, не вказані. Однак, за даними видання, двоє з них є російськими олігархами. Це Михаїл Фрідман та Алішер Усманов. Саме через дискусії довкола їхнього виключення рішення про продовження санкцій затягнулося.

Ким є третя особа, поки не відомо, але є дані, що її виключення пов’язане із виграним судом.

Раніше санкції продовжували лише на пів року. Теперішнє рішення продовжити їх на три роки є наслідком компромісу, за яким Фрідман та Усманов були вилучені зі списків.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

«Москва святкує, бо отримала те, чого прагнула: відчуття безкарності, приниження ЄС та розбрат серед європейців», — написав Сибіга.

Водночас глава МЗС запропонував країнам ЄС альтернативний варіант — запровадити санкції проти цих осіб на національному рівні.

«Але ще є спосіб зіпсувати святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени ЄС негайно оголосити, що вони введуть власні національні санкції проти цих двох осіб», — заявив міністр.

Президент Володимир Зеленський теж розкритикував рішення ЄС зняти санкції з окремих російських олігархів, назвавши такий крок «самовбивчим та контрпродуктивним».