Остаточно ухвалено законопроєкт про «пекельні санкції» проти рф — деталі Сьогодні 09:45 — Казна та Політика Остаточно ухвалено законопроєкт про «пекельні санкції» проти рф — деталі

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема.

Про це повідомляє « Суспільне ».

262 конгресменів проголосували «за» законопроєкт, 159 — «проти». Сенат ухвалив законопроєкт ще в серпні. Після схвалення обома палатами Конгресу документ буде передано на підпис президенту США Дональду Трампу.

Що передбачається

Законопроєкт передбачає санкції проти найвищого керівництва росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого тіньового флоту рі.

Водночас багато осіб і структур, які підпадають під визначення документа, вже перебувають під американськими санкціями.

Мета законопроекту

Як вказано в самому документі, — «позбавити путіна доходів на фінансування війни росії проти України».

Документ надає президенту США право запроваджувати мито до 100% на товари з країн, які входять до першої п’ятірки покупців російської нафти та газу. Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії. Російський експорт у США обкладатиметься митом у 500%.

Адміністрація також отримує широкі повноваження щодо відстрочок та винятків із санкційного режиму. На вимогу Трампа до законопроєкту були включені положення щодо Ірану, зокрема продовження чинних санкцій проти цієї країни.