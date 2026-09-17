Ціни та зарплати в 2027 році. Експерт — про підводні камені нового держбюджету (відео) Сьогодні 10:10 — Казна та Політика Фінансовий експерт Олексій Козирєв

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік. Документ передбачає зростання доходів і видатків, збільшення фінансування оборони, а також підвищення видатків на освіту, медицину та соціальні програми. Водночас значна частина потреб бюджету залежатиме від міжнародної допомоги, а додаткові надходження можуть забезпечуватися, зокрема, завдяки підвищенню податків.

Фінансовий експерт Олексій Козирєв у новому відео на нашому YouTube-каналі розібрав основні показники проєкту бюджету, прогноз курсу гривні, інфляцію, державні запозичення та можливі ризики для громадян і бізнесу.

Який курс долара закладають у бюджет

47,1 грн за долар. На кінець року прогнозують курс на рівні приблизно 48,3 грн за долар. Для порівняння, середній курс, закладений у бюджеті на 2026 рік, становив 45,7 грн за долар. Середній курс гривні до долара США у 2027 році, за розрахунками уряду, становитиме близько. На кінець року прогнозують курс на рівні приблизно. Для порівняння, середній курс, закладений у бюджеті на 2026 рік, становив 45,7 грн за долар.

Таким чином, у проєкті бюджету не передбачено різкої девальвації гривні. Водночас цього разу всі основні розрахунки прив’язані саме до долара США. Прогноз курсу євро окремо не закладали, оскільки його динаміка залишається більш мінливою.

ВВП та інфляція

Урядові розрахунки не передбачають значного зростання реального ВВП в умовах війни. Прогнозні показники становлять:

2025 рік — 101,8% до попереднього року;

2026 рік — 101,6%;

2027 рік — 101,3%.

Індекс споживчих цін, тобто інфляцію грудень до грудня, на 2027 рік закладено на рівні 108%. Це означає прогнозоване зростання цін приблизно на 8% за рік.

Для 2026 року в бюджеті передбачено інфляцію на рівні 9,2%. Водночас Національний банк уже переглянув власний прогноз і очікує інфляцію приблизно на рівні 10%. За оцінкою експерта, фактичне зростання цін може бути вищим за офіційний прогноз.

Номінальна середньомісячна заробітна плата, за розрахунками уряду, має зрости з 30 083 грн у 2026 році до 34 409 грн у 2027 році. Збільшення зарплат означатиме також зростання надходжень до бюджету у вигляді податків і соціальних внесків.

Доходи та видатки бюджету

Доходи державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 648 млрд грн. Це на 8,7% більше за план на 2026 рік зі змінами. Видатки мають становити 7 725 млрд грн. Це на 864 млрд грн, або 13,5%, більше за відповідний план на 2026 рік. Отже, видаткова частина зростатиме швидше за доходи.

Експерт також звернув увагу на ризик перегляду бюджету протягом 2027 року. У 2026 році уряд коригував видаткову частину через збільшення потреб на оборону. Подібний сценарій може повторитися й наступного року.

Оборона

На оборону та безпеку в проєкті бюджету передбачено 4 885 млрд грн. Це близько 43,8% ВВП, або на 517,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Загалом оборонні видатки становитимуть близько 67,2% усіх видатків державного бюджету. Основна частина додаткового фінансування припадатиме на загальний і спеціальний фонди, а також державні гарантії. Зростання витрат на оплату праці означатиме не лише збільшення виплат військовим, а й додаткові податкові надходження до бюджету.

Міжнародна допомога

Потребу в міжнародній підтримці на 2027 рік уряд оцінює у $52,6 млрд. Серед основних джерел фінансування Європейський Союз, країни G7, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Велика Британія та інші міжнародні партнери.

За оцінкою експерта, залежність України від міжнародних донорів залишатиметься значною та може посилюватися. При цьому навіть за прогнозованого послаблення гривні видатки бюджету зростатимуть не лише у гривневому, а й у доларовому еквіваленті.

Підтримка економіки та бізнесу

На підтримку економіки й бізнесу у проєкті бюджету передбачено 96 млрд грн. Це на 45,7 млрд грн більше, ніж у плані на 2026 рік.

Водночас Олексій Козирєв вважає, що цих коштів може бути недостатньо з огляду на збитки, яких зазнає бізнес через обстріли, пошкодження інфраструктури та перебої в роботі.

На страхування воєнних ризиків передбачено 58,7 млрд грн. Потенційними джерелами додаткових надходжень можуть стати підвищення ставки ПДВ на 1% і збільшення акцизу на пальне.

За розрахунками, підвищення ПДВ може принести бюджету до 58,7 млрд грн, а збільшення акцизу на пальне близько 8,3 млрд грн. Водночас такі рішення можуть посилити інфляцію, оскільки додаткові витрати бізнес закладатиме у ціни товарів і послуг.

Соціальні виплати

На соціальні виплати та заходи Міністерства соціальної політики передбачено 54,3 млрд грн. Значна частина коштів (29,8 млрд грн) має бути спрямована до Пенсійного фонду для виплати доплат до пенсій.

Загальний обсяг видатків соціальних фондів закладено на рівні 1 311,4 млрд грн.

На ветеранську підтримку планують спрямувати 20,5 млрд грн. Із них 12,2 млрд грн передбачено на допомогу у поверненні до цивільного життя, 6,9 млрд грн — на компенсацію житла ветеранам з інвалідністю першої та другої груп, ще 1,4 млрд грн на заходи з ушанування та увічнення пам’яті.

Освіта та медицина

На освіту у 2027 році планують спрямувати 328,5 млрд грн. Це на 58,8 млрд грн більше за план на 2026 рік.

Основна частина коштів (235,3 млрд грн) передбачена на оплату праці працівників закладів освіти. Водночас експерт наголосив, що остаточний обсяг виплат і доплат може відрізнятися від заявлених планів.

Видатки на охорону здоров’я передбачені в обсязі 229,5 млрд грн, що на 35 млрд грн більше за план попереднього року.

На програму медичних гарантій планують спрямувати 225 млрд грн. Із них 203,3 млрд грн мають піти на підвищення тарифів на медичні послуги. Це, за розрахунками уряду, може дозволити збільшити середню заробітну плату лікаря приблизно до 30 тис. грн.

Житлова політика, регіони та публічні інвестиції

На житлову політику передбачено 84,9 млрд грн. Основні напрями фінансування:

програма «єОселя» — 45 млрд грн;

компенсація житла ветеранам з інвалідністю першої та другої груп — 6,9 млрд грн;

програма «єВідновлення» — 24,4 млрд грн.

На підтримку сільськогосподарських виробників планують спрямувати 7,4 млрд грн. Із них 2,2 млрд грн передбачено на дотації, а 2,6 млрд грн на підтримку фермерів.

Гуманітарне розмінування має отримати 1,7 млрд грн. Водночас, за оцінкою експерта, цієї суми може бути недостатньо з огляду на масштаби проблеми.

Обсяг публічних інвестицій передбачено на рівні 116 млрд грн. Із них 76,4 млрд грн — це залучені кошти міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. Фінансування стосуватиметься транспорту, муніципальної інфраструктури, енергетики, житла, освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери.

На підтримку регіонів і громад передбачено 133,6 млрд грн, що на 42,2 млрд грн більше за план на 2026 рік.

На компенсацію різниці в тарифах передбачено 18,2 млрд грн. Ці кошти мають частково зменшити навантаження на споживачів, оскільки держава компенсуватиме постачальникам різницю у вартості послуг.

Держава продовжить збільшувати запозичення

Загальний обсяг фінансування державного бюджету у 2027 році має зрости на 415,4 млрд грн порівняно з 2026 роком. Видатки на погашення боргу також зростуть — на 49,9 млрд грн. Зовнішні виплати збільшаться на 30 млрд грн, внутрішні — на 19,9 млрд грн.

За прогнозом, державний борг у 2027 році може зрости до 12 307 млрд грн. Це створюватиме додаткове фінансове навантаження на бюджет у наступні роки.

Висновки

Як зазначає експерт, проєкт державного бюджету на 2027 рік залишається передусім воєнним. Значна частина видатків спрямована на оборону й безпеку, тоді як зростання реального ВВП прогнозують на мінімальному рівні.

Уряд не закладає різкого обвалу гривні, однак передбачає її поступове послаблення до 48,3 грн за долар на кінець 2027 року. Водночас зростання видатків випереджатиме збільшення доходів, а потреба в міжнародній допомозі становитиме $52,6 млрд.

Окремим ризиком залишається можливе підвищення ПДВ та акцизів на пальне. Такі рішення можуть збільшити доходи бюджету, але водночас посилити інфляційний тиск на споживачів.

Навіть після затвердження бюджету його можуть переглядати протягом 2027 року, як це відбувалося у 2026-му. Остаточні показники залежатимуть від перебігу війни, обсягів міжнародної підтримки та фактичного виконання дохідної й видаткової частин бюджету.