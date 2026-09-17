У Держбюджеті-2027 передбачили 45 млрд грн на програму єОселя Сьогодні 07:43 — Казна та Політика Житло залишається одним із державних пріоритетів

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено 84,9 млрд грн на житлову політику. Це на 38,3 млрд грн більше, ніж було закладено в бюджеті на 2026 рік. Понад половину цієї суми планують спрямувати на фінансування програми пільгової іпотеки єОселя.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Житло залишається одним із державних пріоритетів, і цифри це підтверджують. Ці кошти надважливі у контексті того, що у країні стартує масштабна житлова реформа, старт якої розпочався з ухвалення рамкового законопроєкту «Про основні засади житлової політики. Наразі готуються і наступні документи. Зокрема, законопроєкт про фонд соціального житла», — зазначила Шуляк.

Скільки коштів передбачили на єОселю

Найбільшу частку, а саме 45 млрд гривень, планують спрямувати на забезпечення громадян житлом за програмою єОселя через кошти Укрфінжитло, що на 27,9 млрд гривень більше, ніж у 2026 році.

Ще 24,4 млрд гривень у 2027-му передбачено на житлові програми єВідновлення, компенсації та субвенцію.

Упроєкті бюджету також передбачені такі видатки:

6,9 млрд грн — на компенсацію вартості житла ветеранам з інвалідністю I та II груп;

5,5 млрд грн — на компенсацію за знищене внаслідок війни житло через спеціальний фонд «HOME»;

2,4 млрд грн — на житло для військовослужбовців;

0,7 млрд грн — на фінансування Фонду енергоефективності, зокрема співфінансування заходів із підвищення енергоефективності житла та відновлення зруйнованих осель.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік». Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.