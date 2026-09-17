У Держбюджеті-2027 передбачили 45 млрд грн на програму єОселя

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено 84,9 млрд грн на житлову політику. Це на 38,3 млрд грн більше, ніж було закладено в бюджеті на 2026 рік. Понад половину цієї суми планують спрямувати на фінансування програми пільгової іпотеки єОселя.
Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
«Житло залишається
одним із державних пріоритетів, і цифри
це підтверджують. Ці кошти надважливі
у контексті того, що у країні стартує
масштабна житлова реформа, старт якої
розпочався з ухвалення рамкового
законопроєкту «Про основні засади
житлової політики. Наразі готуються і
наступні документи. Зокрема, законопроєкт
про фонд соціального житла», — зазначила
Шуляк.
Найбільшу частку, а саме
45 млрд гривень, планують спрямувати на
забезпечення громадян житлом за програмою
єОселя через кошти Укрфінжитло, що на
27,9 млрд гривень більше, ніж у 2026 році.
Ще 24,4 млрд гривень у 2027-му передбачено
на житлові програми єВідновлення,
компенсації та субвенцію.
Упроєкті бюджету також передбачені такі видатки:
6,9 млрд грн — на компенсацію вартості житла ветеранам з інвалідністю I та II груп;
5,5 млрд грн — на компенсацію за знищене внаслідок війни житло через спеціальний фонд «HOME»;
2,4 млрд грн — на житло для військовослужбовців;
0,7 млрд грн — на фінансування Фонду енергоефективності, зокрема співфінансування заходів із підвищення енергоефективності житла та відновлення зруйнованих осель.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік». Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.
За словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, в Україні через нестачу коштів у державному бюджеті фінансування зосереджене на трьох основних напрямках. Коштів на інші видатки наразі недостатньо.