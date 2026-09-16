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ВР підтримала електронний контроль за обігом тютюнової сировини

Казна та Політика
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Верховна Рада 15 вересня прийняла за основу законопроєкт № 15372 про підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини.
За документ проголосували 234 народні депутати, один виступив проти, двоє утрималися.
Документ передбачає зміни до Податкового кодексу та низки інших законів. Його основна ідея — створити єдиний механізм електронної простежуваності сировини протягом усього циклу її виробництва та використання.
У разі остаточного ухвалення законопроєкту електронна система повинна охопити вирощування тютюну, збирання врожаю, сушіння та пакування сировини, її зберігання і переміщення, а також ферментацію та подальше використання у виробництві тютюнових виробів.
Для цього функціонал чинної Електронної системи пропонується поширити безпосередньо на тютюнову сировину та всі операції з нею.
Окремо передбачено електронне маркування як одиничних упаковок тютюнової сировини, так і групових транспортних упаковок. Це має дозволити відстежувати переміщення конкретних партій продукції на різних етапах обігу.

Для виробників створять окремий реєстр

Законопроєкт передбачає створення Єдиного реєстру виробників тютюнової сировини. Його планують інтегрувати з іншими державними реєстрами та інформаційно-комунікаційними системами.
Одночасно пропонується встановити уніфіковані правила обліку ваги та вологості тютюнової сировини.
Нові вимоги мають поширитися й на місця її виробництва та зберігання. Зокрема, законопроєкт передбачає посилення вимог до відеоспостереження, контрольно-пропускного режиму та вагового контролю.

Перевезення тютюну контролюватимуть дистанційно

Ще одним елементом запропонованої системи стане дистанційний контроль транспортних засобів, якими перевозять тютюнову сировину.
Крім того, законопроєкт передбачає зміни у ліцензійному, податковому та фактичному контролі за учасниками ринку, а також у правилах відповідальності за порушення встановлених вимог щодо виробництва та обігу сировини.
Законопроєкт № 15372 був зареєстрований у Верховній Раді 1 липня 2026 року. Після прийняття за основу документ готуватимуть до другого читання, а головним з його опрацювання визначено Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
За матеріалами:
borgexpert
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