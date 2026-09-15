Іноземці перетендуватимуть на роботу в Україні: про що йдеться в законопроєкті Сьогодні 16:00 — Казна та Політика Іноземці перетендуватимуть на роботу в Україні: про що йдеться в законопроєкті

Кабмін зареєстрував у ВР законопроєкт № 16073 про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Про що йдеться

Документ пропонує об’єднати дозвільні процедури та запровадити єдиний дозвіл на тимчасове проживання і працевлаштування, пише sud.ua.

Він одночасно підтверджуватиме право іноземця або особи без громадянства тимчасово проживати та працювати в Україні.

Зміни пропонують внести до законів про зайнятість населення, правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а також про Єдиний державний демографічний реєстр.

Що планують

Планується створити Єдиний державний вебпортал працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Українські роботодавці зможуть розміщувати інформацію щодо наявності вакансій, які можуть бути заміщені іноземцями або особами без громадянства, а кандидати — переглядати пропозиції та подавати документи.

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Після отримання пропозиції від роботодавця іноземець зможе подати заяву на єдиний дозвіл в електронній формі через цей портал.

Рішення про надання або відмову у видачі дозволу ухвалюватиме Державна міграційна служба у взаємодії з іншими уповноваженими органами. Позитивне рішення стане підставою для отримання візи та в’їзду в Україну.

Після в’їзду та подання оригіналів документів і біометричних даних іноземцю оформлюватимуть посвідку на тимчасове проживання.