Ситуація критична: Україна ризикує втратити частину міжнародного фінансування на $29,5 млрд Сьогодні 10:03 — Казна та Політика Зустріч послів держав G7 та держав-членів Європейського Союзу, голови Верховної Ради, міністрів, депутаів та голів комітетів

Ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. Україна може втратити значну частину передбаченого фінансування на загальну суму $29,5 млрд.

Під час зустрічі з послами держав G7 та держав-членів Європейського Союзу разом із Головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами комітетів прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги.

Уряд визначить дедлайни для голосувань

Після кількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування.

«У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування. Це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони», — повідомив очільник уряду.

Прем’єр-міністр також зазначив, що частина зобов’язань залежить безпосередньо від Кабінету Міністрів.

Уряд планує завершити виконання зобов’язань до 15 жовтня

За словами Корецького, уряд гарантує повне виконання своєї частини зобов’язань, яка передбачає ухвалення 42 рішень. Раніше Кабмін планував завершити цю роботу до 1 листопада, однак через складність ситуації вирішив прискорити процес.

«Урядовці готові опрацювати з депутатами кожен законопроєкт, кожне формулювання та кожну норму, щоб забезпечити необхідну підтримку та якнайшвидше ухвалення рішень, — наголосив прем’єр-міністр. — Уряд зі свого боку виконає всі необхідні рішення. Очікуємо такої ж відповідальної роботи від депутатів усіх фракцій і груп».

Читайте також Премʼєр назвав суму, яку може недоотримати бюджет через атаки рф на український бізнес

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство фінансів вимушено обмежує видатки державного бюджету. За недостатньої ліквідності можливі затримки виплати зарплат у державному секторі економіки. Ситуація залежатиме від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок. Уряд не виключає можливості монетарного фінансування бюджету.