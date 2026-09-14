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У Києві оновлять ще 50 гучномовців, які сповіщають про повітряну тривогу

Казна та Політика
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Близько 70% території Києва вже отримує диференційовані сигнали про оголошення повітряної тривоги.
До кінця року у місті планують оновити ще 50 гучномовців для більш надійного, чіткого і деталізованого інформування киян.
За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, модернізація елементів оповіщення в Києві розпочалась ще кілька років тому. Вона виконується таким чином, щоб не вплинути на ефективність та технічну справність поточної системи.
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«Приблизно 70% міста покривають диференційовані повідомлення — звуковий сигнал і голосова інформація про рівень небезпеки. До кінця року у місті запрацюють ще 50 оновлених сирен, а в наступному році весь Київ буде на диференційованому сигналі. Зокрема, це стосується і повітряної тривоги, адже рішенням Уряду запроваджені жовтий та червоний рівні небезпеки, враховуючи поточну ситуацію. На жаль, стан дуже напружений, інтенсивність обстрілів збільшується, тому місто відповідним чином має адаптуватися до нових реалій», — зазначив він.
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Раніше ми писали, що частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у серпні 2026 року перевершила рекорд минулого місяця та сягнула 21,8%.
Рік тому цей показник становив 9,4%, місяць тому — 20,1%. У порівнянні з липнем 2026-го підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ.
За матеріалами:
bigkyiv
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