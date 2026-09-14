Комітет ВР підтримав відставку генпрокурора Сьогодні 14:15 — Казна та Політика

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Депутати профільного комітету розглянули подання президента України Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка з посади. Рішення ухвалили без жодного голосу проти.

За — 17

Проти — 0

Утримались — 0.

Остаточне рішення щодо відставки генпрокурора парламент ухвалить на пленарному засіданні вже завтра, 15 вересня. Саме тоді нардепи проголосують у сесійній залі.

Нагадаємо, 4 вересня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генерального прокурора, яка нібито «кришувала» мережу шахрайських кол-центрів.

Тоді ж детективи затримали заступника начальника міжнародного департаменту ОГП Сергія Кропиву.

Наступного дня в Офісі генпрокурора заявили про готовність співпрацювати зі слідством, але водночас пообіцяли перевірити дії детективів під час нічних обшуків.

У відомстві стверджували, що слідчі отримали доступ і до матеріалів, які не стосувалися предмета розслідування.

Тим часом Руслан Кравченко спростував чутки про своє зникнення і заявив, що причетного до справи працівника вже відсторонили від посади.

Генпрокурор також запевнив, що особисто не має стосунку до прикриття кол-центрів.

Як повідомляло РБК-Україна, Спеціалізована антикорупційна прокуратура згодом вимагала для Сергія Кропиви запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 200 мільйонів гривень.