Один день війни коштує Україні $190 млн: Підласа назвала причини зростання витрат Сьогодні 19:05 — Казна та Політика Україна витратила на оборону $42 млрд за вісім місяців

Один день війни у 2026 році обходиться українському бюджету в 190 мільйонів доларів, без урахування зброї, яку надають партнери. У 2024 день війни обходився Україні 140 мільйонів доларів.

Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Чому зростають витрати на війну

За словами Підласої, здорожчання війни пов’язане зі збільшенням чисельності армії, кількості родин військовослужбовців, яким держава гарантує підтримку, а також потреби в більшій кількості озброєння.

Окремо вона зазначила потребу в засобах ураження середньої та великої дальності, які використовуються для ударів по російських нафтопереробних заводах, що забезпечують фінансування війни.

Україна витратила на оборону $42 млрд за вісім місяців

За перші вісім місяців року видатки на національну безпеку й оборону становили майже $42 млрд. Ця сума не враховує військову допомогу в натуральній формі. Водночас із власних ресурсів (доходів бюджету та облігацій внутрішньої державної позики) Україна залучила лише $39 млрд.

«Тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше», — зазначила Підласа.

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За її словами, Сили оборони також заявляють про додаткову потребу у фінансуванні в розмірі $27 млрд до кінця року.

Підласа зазначила, що росія цілеспрямовано атакує галузі, які генерують доходи державного бюджету. За перші вісім місяців року лише за внутрішнім та імпортним ПДВ бюджет недоотримав $1,35 млрд. При цьому чверть цієї суми припала на серпень.

Витрати росії на війну зростають

За словами Підласої, за перші шість місяців 2026 року росія витратила на війну проти України рекордні $123 млрд.

Вона також заявила, що росія виробляє більше ракет і дронів, ніж будь-коли за час повномасштабного вторгнення, та продовжує атакувати галузі, які формують доходи українського бюджету.

Як повідомляє Reuters, росія посилює удари по логістиці та економічних об’єктах. Понад чотири з половиною роки після початку війни активні бойові дії на фронті значною мірою залишаються без суттєвих змін. Водночас росія та Україна дедалі частіше атакують логістичні мережі та інші економічні об’єкти, намагаючись послабити військові можливості одна одної.

росія понад два тижні майже безперервно атакує Київ із використанням швидших реактивних безпілотників. Це порушує роботу міста, бізнесу та державних установ. Москва також фактично заблокувала українські порти Чорного моря, посиливши повітряні атаки на південні регіони країни.

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Через блокаду під загрозою опинилися близько $40 млрд експортної виручки. Основні експортні товари України (аграрна продукція, залізо та сталь) перевозять через чорноморські порти.

«Ми очікуємо дуже складної зими як з точки зору критичної інфраструктури, яку російські атаки руйнують щодня, так і загальних економічних умов у країні», — пише Reuters з посиланням на слова міністра економіки Олександра Кравченка.

Збитки інфраструктури та основних фондів від російських авіаударів цьогоріч оцінюють майже у $10 млрд. Ширші економічні втрати від атак та фактичного блокування портів становлять близько 1,5 процентного пункта ВВП.