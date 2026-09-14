Україна отримає $841 млн від Світового банку: кошти спрямують на пенсії Сьогодні 15:01 — Казна та Політика Кошти надаються в межах проєкту Peace in Ukraine.

Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка», — зазначив Корецький.

На що спрямують кошти

За словами очільника уряду фінансування буде спрямоване на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

Кошти надаються в межах проєкту Peace in Ukraine.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за січень-серпень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,29 трлн грн. Загалом у серпні до загального та спеціального фондів держбюджету надійшло 353,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Одним із важливих джерел доходів загального фонду держбюджету за січень-серпень стала міжнародна грантова допомога — 569,6 млрд грн.

Також ми розповідали , що станом на початок вересня, близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не дійти до бюджету через російські атаки на бізнес. Проте удари рф тривають щодня, тому сума може зрости.