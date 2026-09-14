Україна отримає $841 млн від Світового банку: кошти спрямують на пенсії

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за січень-серпень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,29 трлн грн. Загалом у серпні до загального та спеціального фондів держбюджету надійшло 353,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Одним із важливих джерел доходів загального фонду держбюджету за січень-серпень стала міжнародна грантова допомога — 569,6 млрд грн.
Також ми розповідали, що станом на початок вересня, близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не дійти до бюджету через російські атаки на бізнес. Проте удари рф тривають щодня, тому сума може зрости.
Крім того, Міністерство фінансів вимушено обмежує видатки державного бюджету. За недостатньої ліквідності можливі затримки виплати зарплат у державному секторі економіки.