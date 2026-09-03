Через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 21,8% робочого часу (де найбільше) Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

Через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 21,8% робочого часу (де найбільше)

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у серпні 2026 року перевершила рекорд минулого місяця та сягнула 21,8%.

Рік тому цей показник становив 9,4%, місяць тому — 20,1%.

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Про це пише ucsc.org.ua

У порівнянні з липнем 2026-го підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ.

Регіони

П’ятірка регіонів, у яких найчастіше лунали повітряні тривоги в часовому інтервалі 10:00—21:00 , загалом не зазнала змін.

За підсумками серпня вона виглядає так:

Донецька обл. (82,0%),

Сумська обл. (76,4%),

Запорізька обл. (71,4%),

Харківська обл. (60,3%),

Чернігівська обл. (40,1%).

Найбільше зростання показників

Протягом місяця відчули на собі Київ і Київська область.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 166,8 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у серпні 2026 р. — 6,4 робочих днів.

Раніше ми писали , що у серпні у магазинах мережі фіксують суттєве зростання попиту споживачів деякі групи товарів, переважно тривалого зберігання.

Пошкодження та знищення інфраструктури рітейлу призводять до зникнення частини товарів масового споживання в магазинах. Як наслідок, це спонукає споживачів робити запаси.

Тому українці почали купувати більше макаронів, солі, цукру, круп та консервів, ніж зазвичай.

Асоціації рітейлерів України розповіли, що війна змінила споживчі звички населення щодо продовольства. Зокрема, українці закуповуються заздалегідь після отримання попереджень про масовані атаки, особливо восени та взимку. Наприклад, у супермаркетах NOVUS обсяг покупок зростає на 10—15%, насамперед за рахунок товарів тривалого зберігання.

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