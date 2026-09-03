Через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 21,8% робочого часу (де найбільше)

Раніше ми писали, що у серпні у магазинах мережі фіксують суттєве зростання попиту споживачів деякі групи товарів, переважно тривалого зберігання.
Пошкодження та знищення інфраструктури рітейлу призводять до зникнення частини товарів масового споживання в магазинах. Як наслідок, це спонукає споживачів робити запаси.
Тому українці почали купувати більше макаронів, солі, цукру, круп та консервів, ніж зазвичай.
В Асоціації рітейлерів України розповіли, що війна змінила споживчі звички населення щодо продовольства. Зокрема, українці закуповуються заздалегідь після отримання попереджень про масовані атаки, особливо восени та взимку. Наприклад, у супермаркетах NOVUS обсяг покупок зростає на 10—15%, насамперед за рахунок товарів тривалого зберігання.