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Через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 21,8% робочого часу (де найбільше)

Фондовий ринок
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Через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 21,8% робочого часу (де найбільше)
Через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 21,8% робочого часу (де найбільше)
Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у серпні 2026 року перевершила рекорд минулого місяця та сягнула 21,8%.
Рік тому цей показник становив 9,4%, місяць тому — 20,1%.
Про це пише ucsc.org.ua.
Через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 21,8% робочого часу (де найбільше)
У порівнянні з липнем 2026-го підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ.

Регіони

П’ятірка регіонів, у яких найчастіше лунали повітряні тривоги в часовому інтервалі 10:00—21:00, загалом не зазнала змін.
За підсумками серпня вона виглядає так:
  • Донецька обл. (82,0%),
  • Сумська обл. (76,4%),
  • Запорізька обл. (71,4%),
  • Харківська обл. (60,3%),
  • Чернігівська обл. (40,1%).

Найбільше зростання показників

Протягом місяця відчули на собі Київ і Київська область.
В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 166,8 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у серпні 2026 р. — 6,4 робочих днів.
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Раніше ми писали, що у серпні у магазинах мережі фіксують суттєве зростання попиту споживачів деякі групи товарів, переважно тривалого зберігання.
Пошкодження та знищення інфраструктури рітейлу призводять до зникнення частини товарів масового споживання в магазинах. Як наслідок, це спонукає споживачів робити запаси.
Тому українці почали купувати більше макаронів, солі, цукру, круп та консервів, ніж зазвичай.
В Асоціації рітейлерів України розповіли, що війна змінила споживчі звички населення щодо продовольства. Зокрема, українці закуповуються заздалегідь після отримання попереджень про масовані атаки, особливо восени та взимку. Наприклад, у супермаркетах NOVUS обсяг покупок зростає на 10—15%, насамперед за рахунок товарів тривалого зберігання.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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