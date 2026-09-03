ПриватБанк продовжив дію карток, термін яких спливає (терміни)
Терміни
- замовити Digital картку замість фізичної через Приват24.
- оформити картку миттєвого випуску в будь-якому відділенні, що працює.
- отримати преміальну картку з доставкою на відділення.
У Приват24 потрібно:
- відкрити «Послуги»;
- обрати «Зняття готівки»;
- вибрати картку та суму;
- ввести PIN-код;
- відсканувати QR-код на екрані банкомата.
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