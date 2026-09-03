ПриватБанк продовжив дію карток, термін яких спливає (терміни) Сьогодні 12:00 — Фондовий ринок

ПриватБанк продовжив дію карток, термін яких спливає (терміни)

ПриватБанк автоматично продовжив на 2,5 роки дію карток, термін яких спливає.

Про це йдеться в матеріалах банку

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Терміни

Термін дії карток продовжено на 2,5 роки (913 днів).

Якщо у клієнтів все ж є потреба в перевипуску картки, тоді можна:

замовити Digital картку замість фізичної через Приват24.

оформити картку миттєвого випуску в будь-якому відділенні, що працює.

отримати преміальну картку з доставкою на відділення.

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В банку зазначили, що готівку можна отримати навіть без фізичного пластику. Для цього в банкоматах ПриватБанку доступна послуга «Зняти без картки». Вона працює, зокрема, з Digital-картками.

Один зі способів — скористатися QR-кодом.

У Приват24 потрібно:

відкрити «Послуги»;

обрати «Зняття готівки»;

вибрати картку та суму;

ввести PIN-код;

відсканувати QR-код на екрані банкомата.

Також передбачена авторизація за номером телефону.

Раніше писали , що ПриватБанк готує запуск платної підписки з додатковими перевагами для клієнтів. Сервіс передбачатиме щомісячну оплату, натомість користувачі отримуватимуть вигідніші тарифи та додаткові можливості.

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