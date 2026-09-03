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ПриватБанк продовжив дію карток, термін яких спливає (терміни)

Фондовий ринок
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ПриватБанк продовжив дію карток, термін яких спливає (терміни)
ПриватБанк продовжив дію карток, термін яких спливає (терміни)
ПриватБанк автоматично продовжив на 2,5 роки дію карток, термін яких спливає.
Про це йдеться в матеріалах банку.
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Терміни

Термін дії карток продовжено на 2,5 роки (913 днів).
Якщо у клієнтів все ж є потреба в перевипуску картки, тоді можна:
  • замовити Digital картку замість фізичної через Приват24.
  • оформити картку миттєвого випуску в будь-якому відділенні, що працює.
  • отримати преміальну картку з доставкою на відділення.
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В банку зазначили, що готівку можна отримати навіть без фізичного пластику. Для цього в банкоматах ПриватБанку доступна послуга «Зняти без картки». Вона працює, зокрема, з Digital-картками.
Один зі способів — скористатися QR-кодом.

У Приват24 потрібно:

  • відкрити «Послуги»;
  • обрати «Зняття готівки»;
  • вибрати картку та суму;
  • ввести PIN-код;
  • відсканувати QR-код на екрані банкомата.
Також передбачена авторизація за номером телефону.
Раніше писали, що ПриватБанк готує запуск платної підписки з додатковими перевагами для клієнтів. Сервіс передбачатиме щомісячну оплату, натомість користувачі отримуватимуть вигідніші тарифи та додаткові можливості.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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