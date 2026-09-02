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Чи працює ПриватБанк під час повітряної тривоги — офіційна відповідь банку

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Відділення ПриватБанку не працюють під час повітряної тривоги
Відділення ПриватБанку не працюють під час повітряної тривоги
Через майже безперервні повітряні тривоги в Києві, спричинені атаками російських реактивних дронів, змінюється і режим роботи відділень ПриватБанку. Під час оголошення тривоги вони тимчасово припиняють обслуговування клієнтів.
Про це пресслужба ПриватБанку повідомила в коментарі РБК-Україна.

Як працюють відділення ПриватБанку під час тривоги

У пресслужбі банку наголосили, що ПриватБанк дбає про життя та безпеку своїх працівників і клієнтів, тому не піддає їх ризику.
«Наразі під час оголошення повітряної тривоги з метою безпеки життя та здоровʼя працівників та клієнтів відділення ПриватБанку не працюють», — сказали у фінустанові.

Тривалі повітряні тривоги у Києві

Наприкінці серпня росія перейшла до нової тактики терору Києва. Ворог впродовж доби хвилями запускає ударні дрони на Київ. Частина з них — реактивні, що ускладнює їх перехоплення силами ППО.
Впродовж доби у Києві можуть оголошувати понад 10 повітряних тривог. Це паралізує роботу міста, тому Кабмін та Рада оборони Києва вирішили переглянути правила безпеки, які діють у столиці. Зокрема, можуть змінити роботу метро між правим та лівим берегом, послабити комендантську годину і не тільки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що ПриватБанк готує запуск платної підписки з додатковими перевагами для клієнтів. Сервіс передбачатиме щомісячну оплату, натомість користувачі отримуватимуть вигідніші тарифи та додаткові можливості. Для підписників передбачені вигідніші пропозиції кешбеку, вищі ставки за депозитами та дещо кращі умови за кредитними картками.
Також можна буде оплачувати без комісії мобільний зв’язок та комунальні послуги. При цьому оплата таких послуг у багатьох банках є базовою опцією без додаткових умов. Серед кредитних переваг — збільшення пільгового періоду на сім днів: із 55 до 62 днів.
За матеріалами:
РБК-Україна
ПриватБанкБанки України
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