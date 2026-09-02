ОВДП, депозит чи долар: що дасть більше грошей (відео) Сьогодні 17:40 — Валюта

Що сьогодні вигідніше

ОВДП знову б’ють рекорди, банки пропонують до 17% річних за гривневими депозитами, але українці продовжують купувати валюту.



Фінансовий експерт Олексій Козирєв на YouTube-каналі «Мінфін» розповів, де сьогодні вигідніше зберігати гроші.

Скільки грошей українці тримають у банках

За даними Фонду гарантування вкладів, станом на 10 серпня 2026 року вклади фізичних осіб становили 1750,6 млрд грн. За місяць ця сума зросла на 1,3 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб 1155 млрд грн припадало на національну валюту.

За липень гривневі вклади скоротилися на 1,9 млрд грн. Обсяг валютних вкладів становив 595,6 млрд грн, збільшившись за місяць на 3,2 млрд грн.

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Таким чином, у структурі вкладів 66% припадає на гривню і 34% — на іноземну валюту.

За словами експерта, значна частина банківських вкладів залишається короткостроковою. Станом на 1 серпня 2026 року 71% вкладів припадало на кошти до запитання. Експерт називає їх «гарячими грошима», оскільки вони можуть бути вилучені вкладниками.

Строкові вклади становили 28,93%. Навіть якщо українці обирають строкові депозити, переважно йдеться про терміни до трьох або шести місяців.

ОВДП

Паралельно з банківськими вкладами зростають і вкладення в ОВДП. Станом на 26 серпня 2026 року населення тримало в ОВДП 161,5 млрд грн в еквіваленті.

Із цієї суми 60,92% припадало на гривневі облігації, 31,62% на доларові та 7,46% на ОВДП, номіновані в євро.

Ставки за депозитами

Станом на 25 серпня 2026 року, середня ставка за гривневими депозитами на три місяці становила 13,72% річних. Для доларових вкладів вона була на рівні 0,8%, а для євро 0,31%.

Водночас окремі банки можуть пропонувати за короткостроковими гривневими депозитами до 17% річних. Після оподаткування чиста дохідність такого тримісячного депозиту становить 13,09% річних.

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Для валютних депозитів чиста дохідність становить до 1,925% річних у доларах і 1,54% у євро.

Дохідність ОВДП

Станом на 26 серпня 2026 року дохідність гривневих ОВДП на первинному ринку становила від 12,59% до 16,47% річних залежно від строку.

За доларовими ОВДП ставки становили від 3,05% до 3,43% річних, за євровими — від 3,08% до 3,22%.

Однак під час купівлі ОВДП через посередників інвестору потрібно враховувати комісії. Через них кінцева дохідність може бути приблизно на 0,5−1,2% річних нижчою, ніж на первинному ринку.

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Якщо порівнювати кінцеву дохідність, валютні ОВДП у середньому приблизно на 1% вигідніші за валютні депозити.

За гривневими інструментами ситуація також складається на користь ОВДП. Наприклад, до грудня 2026 року гривневі ОВДП, які можна придбати на вторинному ринку, дають близько 14,1% річних. До липня 2027 року близько 15,7%, а до квітня 2028 року близько 16% річних чистої дохідності.

Для порівняння: максимальна ставка за тримісячним гривневим депозитом у 17% після оподаткування дає 13,09% річних.

Перевага депозитів

Попри вищу дохідність ОВДП, депозити мають власні переваги. Наприклад, можливість отримувати відсотки щомісяця.

За ОВДП виплата відсотків відбувається за іншою схемою: залежно від паперу кошти можна отримати раз на пів року, під час погашення або в інші передбачені строки.

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Деякі банки також пропонують депозити з виплатою відсотків наперед, хоча така можливість є не в усіх установах.

Ще одна відмінність полягає у достроковому доступі до коштів. Більшість строкових депозитів не можна достроково забрати без відповідних умов, а депозити з можливістю дострокового розірвання зазвичай мають нижчі ставки.

ОВДП можна продати до завершення строку погашення, зокрема на вторинному ринку.

Долар чи депозит

Якщо покласти $1000 на тримісячний депозит за курсом 44,60 грн/$, початкова сума становитиме 44 600 грн. За ставки 17% річних і чистої дохідності 13,09% за рік за три місяці вклад зросте до 46 062,88 грн.

Отже, через три місяці курс продажу долара має бути не вищим за 46,06 грн, щоб вкладник вийшов у нуль порівняно з простою купівлею валюти. Якщо курс буде нижчим, гривневий депозит виявиться вигіднішим. Якщо вищим, то купівля долара принесе кращий результат.

За поточного курсу продажу близько 45 грн/$ це означає, що за три місяці долар може подорожчати приблизно на 1,06 грн, перш ніж депозит втратить свою перевагу.

ОВДП чи долар

Аналогічний розрахунок і для гривневих ОВДП. Для тримісячного періоду експерт бере облігації з дохідністю 13,7% річних, або 3,425% за квартал.

За початкових 44 600 грн через три місяці сума становитиме приблизно 46 127,55 грн. Відповідно, курс беззбитковості становитиме близько 46,13 грн/$. Тобто за такого сценарію долар може подорожчати приблизно на 1,13 грн за три місяці, перш ніж ОВДП перестануть бути вигіднішими.

При цьому в розрахунках не враховуються можливі банківські комісії. Їх інвестору потрібно враховувати окремо.

Більше розрахунків, порівнянь та пояснень щодо того, коли вигідніше купувати валюту, а коли обирати депозит або ОВДП, дивіться у відео за посиланням:

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