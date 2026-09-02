ОВДП, депозит чи долар: що дасть більше грошей (відео)

Таким чином, у структурі вкладів 66% припадає на гривню і 34% — на іноземну валюту.
За словами експерта, значна частина банківських вкладів залишається короткостроковою. Станом на 1 серпня 2026 року 71% вкладів припадало на кошти до запитання. Експерт називає їх «гарячими грошима», оскільки вони можуть бути вилучені вкладниками.
Строкові вклади становили 28,93%. Навіть якщо українці обирають строкові депозити, переважно йдеться про терміни до трьох або шести місяців.
Якщо порівнювати кінцеву дохідність, валютні ОВДП у середньому приблизно на 1% вигідніші за валютні депозити.
За гривневими інструментами ситуація також складається на користь ОВДП. Наприклад, до грудня 2026 року гривневі ОВДП, які можна придбати на вторинному ринку, дають близько 14,1% річних. До липня 2027 року близько 15,7%, а до квітня 2028 року близько 16% річних чистої дохідності.
Для порівняння: максимальна ставка за тримісячним гривневим депозитом у 17% після оподаткування дає 13,09% річних.
Перевага депозитів
Попри вищу дохідність ОВДП, депозити мають власні переваги. Наприклад, можливість отримувати відсотки щомісяця.
За ОВДП виплата відсотків відбувається за іншою схемою: залежно від паперу кошти можна отримати раз на пів року, під час погашення або в інші передбачені строки.
Деякі банки також пропонують депозити з виплатою відсотків наперед, хоча така можливість є не в усіх установах.
Ще одна відмінність полягає у достроковому доступі до коштів. Більшість строкових депозитів не можна достроково забрати без відповідних умов, а депозити з можливістю дострокового розірвання зазвичай мають нижчі ставки.
ОВДП можна продати до завершення строку погашення, зокрема на вторинному ринку.
Долар чи депозит
Якщо покласти $1000 на тримісячний депозит за курсом 44,60 грн/$, початкова сума становитиме 44 600 грн. За ставки 17% річних і чистої дохідності 13,09% за рік за три місяці вклад зросте до 46 062,88 грн.
Отже, через три місяці курс продажу долара має бути не вищим за 46,06 грн, щоб вкладник вийшов у нуль порівняно з простою купівлею валюти. Якщо курс буде нижчим, гривневий депозит виявиться вигіднішим. Якщо вищим, то купівля долара принесе кращий результат.
За поточного курсу продажу близько 45 грн/$ це означає, що за три місяці долар може подорожчати приблизно на 1,06 грн, перш ніж депозит втратить свою перевагу.
ОВДП чи долар
Аналогічний розрахунок і для гривневих ОВДП. Для тримісячного періоду експерт бере облігації з дохідністю 13,7% річних, або 3,425% за квартал.
За початкових 44 600 грн через три місяці сума становитиме приблизно 46 127,55 грн. Відповідно, курс беззбитковості становитиме близько 46,13 грн/$. Тобто за такого сценарію долар може подорожчати приблизно на 1,13 грн за три місяці, перш ніж ОВДП перестануть бути вигіднішими.
При цьому в розрахунках не враховуються можливі банківські комісії. Їх інвестору потрібно враховувати окремо.
Більше розрахунків, порівнянь та пояснень щодо того, коли вигідніше купувати валюту, а коли обирати депозит або ОВДП, дивіться у відео за посиланням: