НБУ не допускає значних коливань курсу гривні, щоб зберігати привабливість гривневих активів — аналітики Сьогодні 11:04 — Валюта

Національний банк вважає інтервенції обсягом понад $1 млрд цілком прийнятними

Обсяги валютних інтервенцій Національного банку минулого тижня зросли та наблизилися до максимальних значень цього року й за весь період повномасштабної війни.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

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Найбільші тижневі обсяги інтервенцій за час повномасштабної війни були зафіксовані наприкінці травня 2022 року понад $1,4 млрд, у два останні тижні 2024 року було понад $1,4 млрд та $1,6 млрд, а також у два останні тижні червня цього року майже $1,4 млрд та $1,3 млрд відповідно.

В інші періоди тижневі обсяги інтервенцій переважно були суттєво меншими за $1 млрд. Середньотижневий обсяг інтервенцій за весь час повномасштабної війни становить $671 млн.

Водночас у липні щотижневі інтервенції НБУ знову перевищували $1 млрд, а наприкінці серпня наблизилися до $1,3 млрд.

Офіційний курс гривні до долара США з початку серпня зміцнився на 0,2% до 44,55 грн/$, icu.ua

Інтервенції стримують зростання долара

Збільшення обсягів валютних інтервенцій НБУ дозволило зупинити подорожчання американської валюти в Україні.

Офіційний курс гривні до долара США з початку серпня зміцнився на 0,2% до 44,55 грн/$. Водночас від початку року долар США подорожчав на 5,2%.

Найбільші тижневі обсяги інтервенцій за час повномасштабної війни були зафіксовані наприкінці травня 2022 року, icu.ua

Прогноз ICU

В ICU зазначають, що Національний банк вважає інтервенції обсягом понад $1 млрд цілком прийнятними, а в поточних умовах необхідними та виправданими.

За оцінкою ICU, країна стикнулася зі значним скороченням експорту через руйнування портової інфраструктури, а також збільшила закупівлю зброї та комплектуючих для вітчизняного ВПК після отримання частини кредиту USL, що спрямована на посилення сектору оборони.

З іншого боку, НБУ прагне зберігати привабливість гривневих активів, тож не допускає значних коливань курсу гривні, що також потребує додаткових інтервенцій.

«Ми очікуємо, що інтервенції можуть продовжити зростати далі, поступово оновлюючи історичні рекорди. Водночас курс гривні може продовжити поступово рухатися у бік 45.8 грн/$ до кінця року», — зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України від 11 серпня 2026 року суттєво послабив низку валютних обмежень. Найпомітніша зміна для пересічних українців — збільшення у чотири рази місячного ліміту на купівлю безготівкової іноземної валюти. Якщо раніше фізична особа могла придбати таким способом валюту на суму до 50 тис. грн на місяць, то тепер межу піднято до 200 тис. грн.

Головна ідея нововведень — не просто дозволити українцям купувати більше доларів чи євро. НБУ одночасно розширює можливості для управління заощадженнями, користування валютними рахунками та здійснення витрат за кордоном.

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